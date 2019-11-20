Тамбов, 20 ноября, 2019, 18:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области на территории индустриального парка «Уварово» сегодня, 20 ноября, на предприятии «Ладесол-Тамбов» заработал первый модуль по производству белкового кормопродукта для животных, сообщили ИА REGNUM областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области В Тамбовской области тестируют производство белкового кормопродукта

Мощность пилотного производства — 28 тысяч тонн готового продукта в год. Общий объём инвестиций составит более 2 млрд рублей. В настоящее время финансовые вложения превысили 925 млн рублей.

По словам генерального директора ООО «Ладесол-Тамбов» Кирилла Лубенского, здесь будут производить высокопитательный и высокоусвояемый кормовой белок для животных.

«Наша технология не имеет полноценных аналогов не только в России, но и в мире. Это сфера импортозамещения. Зерно будем закупать исключительно в Тамбовской области. К 2023 году планируем разместить еще два производственных модуля, и переработка будет составлять уже 150 тысяч тонн зерна в год», — рассказал он.

Пока идет отладка технологического процесса, без переработки зерна. На предприятии сейчас работают 11 специалистов. Всего здесь будет трудоустроено 47 человек.

Промышленные биотехнологии, связанные с глубокой переработкой сельхозсырья, — это будущее тамбовского АПК, считает глава региона Александр Никитин. Региональная экономическая политика нацелена на развитие производств с высокой добавленной стоимостью. Поэтому проект «Ладесол-Тамбов» поддержан администрацией области, Минпромторгом, Агентством стратегических инициатив (АСИ), Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательств.