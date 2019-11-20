Душанбе, 20 ноября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Номинировать президента Таджикистана Эмомали Рахмона на Нобелевскую премию мира предложили заместитель декана факультета международных отношений Академии государственного правления страны Афзалшох Бобозода и учащаяся третьего курса того же факультета Заррина Саидова.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

О своих намерениях они объявили в день празднования Дня президента страны, который отмечается в Таджикистане 16 ноября.

Тем временем в пресс-службе учебного заведения подчёркивают, что это исключительно их личная инициатива.

«Каждый человек имеет право выдвинуть номинанта на Нобелевскую премию мира. Они, учитывая заслуги президента Таджикистана перед народом, хотят обратиться в ООН, чтобы ему присудили Нобелевскую премию. Обращение в данный момент есть на таджикском языке, его переведут на английский язык и отправят в ООН», — цитирует «Азия Плюс» слова пресс-секретаря академии.

Напомним, что ранее уже звучали предложения выдвинуть главу Таджикистана на Нобелевскую премию. В 2016 году с этой инициативой выступил местный политик Хикматулло Насриддинов, отмечая, что Эмомали Рахмон достоин этой премии больше, чем Барак Обама. Спустя два года, в 2018 году с аналогичное предложение прозвучало от Общества узбеков Таджикистана.