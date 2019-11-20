Москва, 20 ноября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Власти Украины получили возможность «постоянно кричать» о том, что они одержали очередную победу, после того как РФ передала Киеву корабли, задержанные в 2018 году после провокации в Керченском проливе. Об этом 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Сергей Черняховский. По его мнению, определённая часть людей в украинской элите не собиралась выполнять Минские соглашения, а борьбу с Россией превратила в источник своего заработка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Их не интересует Украина. В интересах Украины всё-таки было бы выполнить Минские соглашения и решить конфликт нормально в дружбе с Россией, — сказал Черняховский. — А вот тем, кто является хищником и преследует только один интерес — собственное обогащение и обеспечение себе места в западной элите, Украина не нужна. Кроме как объект дележа. К сожалению, в каком-то плане РФ это поощряет. Зачем отдавали корабли? Они (представители украинской элиты — прим. ИА REGNUM) сейчас будут постоянно кричать, что они одержали очередную победу. Нельзя создавать впечатление мнимых побед над собой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, 21 ноября в Гааге начнётся суд, который рассмотрит иск Украины против России, связанный с инцидентом в Чёрном море.