Калуга, 20 ноября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. 13 проектов производств, ориентированных на экспорт, в том числе проекты из Калужской области, были одобрены экспертным советом федерального Фонда развития промышленности. Сумма займов в целом составит 2,36 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов превысит 5 млрд рублей, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации министерства экономического развития Калужской области.

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По данным регионального ведомства, с 2015 по 2019 годы Фондом развития промышленности семи предприятиям Калужской области на реализацию инвестиционных проектов профинансированы льготные займы на общую сумму 2,417 млрд рублей. Калужское предприятие «Никатор» вошло в число тех, кому одобрены займы по флагманской программе федерального Фонда развития промышленности «Проекты развития». 499,5 млн рублей будет вложено в производство меловых наполнителей и концентратов красителей для полимеров мощностью 100 тысяч тонн в год. На производстве будет использоваться только отечественное сырье, что позволит снизить себестоимость готовой продукции. Основными её потребителями станут предприятия по выпуску полиэтиленовой упаковки и различных изделий из пластиков, в том числе труб. В настоящее время на российском рынке доля иностранных производителей меловых наполнителей составляет более 80%. В основном поставки идут из Вьетнама, Индонезии и Тайваня. Порядка 15% калужской продукции планируется экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Польшу и Эстонию.

Напомним, Фонд развития промышленности был создан по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы Фонда позволяют предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Фонд предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от пяти до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.