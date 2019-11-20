Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В Аксае Ростовской области задержан военнослужащий Южного военного округа (ЮВО). Мужчину подозревают в государственной измене.

U.S. Department of Defense Арест

По имеющимся сведениям, подследственный собирал секретные военные сведения в отношении Вооружённых сил РФ по заданию министерства обороны Украины. Утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности страны.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2019 года житель посёлка Чертково Ростовской области был приговорён судом к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Мужчина шпионил в пользу Украины.