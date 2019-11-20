Калуга, 20 ноября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Порядка 9440 кубических метров отходов, пригодных для дальнейшей переработки, собранных на контейнерных площадках раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, вывезено в Калуге за четыре месяца 2019 года. Об этом 20 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Контейнеры для раздельного сбора мусора.

С июля 2019 года в Калужской области началась активная работа по организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Так, на контейнерных площадках в Калуге было установлено 50 контейнеров для сбора пластика и 50 специально маркированных контейнеров для сухих отходов. Раздельный сбор позволяет выделить из общей массы мусора так называемые полезные фракции — материалы, которые могут быть использованы повторно: бумагу, стекло, картон, пленку, пластик и металлическую тару. Кроме того, раздельный сбор отходов позволит существенно сократить объем отходов, вывозимых на полигоны, а также снизить уровень потребления природных ресурсов, в том числе невозобновляемых, и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Калужский региональной экологический оператор намерен в ближайшее время увеличить еще на 150 единиц парк специальных контейнеров для сбора сухих отходов, что существенно увеличит возможность сбора вторичного сырья и поможет жителям лучше ориентироваться в разделении коммунальных от ходов на «сухую» и «мокрую» фракции.