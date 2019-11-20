Тверь, 20 ноября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. На 32% вырастет количество рейсов на пригородных маршрутах при реализации новой модели пассажирских перевозок в Тверской области. Об этом шла речь на совещании 20 ноября, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. По плану, переход на новую систему в Твери и Калининском районе должен состояться в феврале 2020 года.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Качественная система организации пассажирских перевозок — это ключевой элемент развития региона, культуры общества. Наша задача — организовать в Тверской области систему общественного транспорта, удобную для жителей и гостей региона», — сказал Игорь Руденя.

Отметим, что новая модель пассажирских перевозок предполагает сохранение всех действующих маршрутов пассажирского транспорта, расширение действующих направление и введение дополнительных маршрутов. Например, дополнительно транспортом будет обеспечено шесть населенных пунктов в Калининском районе. Общее количество рейсов на пригородных маршрутах увеличится на 15 тысяч в год — на 32%. Особое внимание буде уделено транспортной доступности социальных объектов. Новая модель перевозок должна обеспечить обслуживание пассажиров всех льготных категорий: пока на части маршрутов льготный проезд не действует.

Как отмечалось на совещании, на данный момент создано и уже действует государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Тверской области», которое занимается подготовкой к проведению конкурентных процедур, планированием маршрутной сети и другими вопросами. В приоритете — проведение конкурсов по определению перевозчиков, отбор компании-оператора. В настоящее время согласован и размещен план закупок, проведены все необходимые мероприятия для подготовки к конкурентным процедурам.

Как планируется, в результате внедрения новой модели пассажирских перевозок провозная способность автобусов будет увеличена на 10% — до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут, в отдаленных районах — от 5 до 15 минут.

Также утверждены требования к оформлению и оснащению транспорта: все автобусы должны быть оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда. Предусмотренный экологический класс транспорта — не ниже Евро 5. Также на автобусы нанесут логотип «Транспорт Верхневолжья», светоотражающие элементы, графические изображения. Новая система общественного транспорта будет действовать на основе регулируемых тарифов.