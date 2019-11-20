Ярославль, 20 ноября, 2019, 16:16 — ИА Регнум. 1 декабря в городах, расположенных на берегах Волги, пройдут акции и сбор подписей против строительства целлюлозного завода на Верхней Волге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев. Акции организованы КПРФ.

Волга в Ярославле

«В Рыбинске и Тутаеве пройдут митинги, в Ярославле — серия пикетов: на Богоявленской площади, Октябрьской, Карла Маркса, у Знаменской башни, на Красной площади. Везде будем собирать подписи против строительства целлюлозного завода. Акции пройдут не только в Ярославской и Вологодской областях (где и планируется построить завод), но и во всех других регионах Поволжья — от Костромы до Астрахани. В ряде мест депутаты будут вносить в заксобрания обращения по поводу строительства, так как завод отравит воду во всей Волге», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Обращение с собранными подписями коммунисты планируют направить президенту и председателю правительства. Как сообщало ранее ИА REGNUM, завод в Череповецком районе Вологодской области планирует построить компания «Свеза». Против этого выступает общественность Ярославской области, которая находится ниже по течению Волги. В Ярославской области коммунисты пока не получили согласие властей на проведение акций.