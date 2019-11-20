Санкт-Петербург, 20 ноября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Законопроект «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 20 ноября принят во втором чтении депутатами законодательного собрания с дефицитом около 8% от собственных доходов городской казны.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательно собрание Санкт-Петербурга

«Основные показатели бюджета на 2020 год предлагается утвердить в объеме по доходам — 674,96 млрд руб., по расходам — 727,72 млрд руб. и установить дефицит в размере 52,76 млрд руб.», — отметили по итогам второго чтения в пресс-службе заксобрания Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты в ходе сегодняшнего обсуждения приняли три поправки в бюджетный законопроект, предложенные губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и фракцией «Единая Россия».

Согласно первой поправке губернатора, доходы бюджета увеличены на 10,2 млрд руб., расходы — на 26,3 млрд руб. Дополнительные средства будут направлены на развитие транспортной системы, финансирование образования и здравоохранения Петербурга, а также на социальную поддержку горожан.

Второй поправкой главы региона в рамках Адресной инвестиционной программы увеличены расходы на строительство объектов транспортной инфраструктуры, развитие амбулаторной онкологической помощи и профессионального образования.

Поправкой депутатской фракции «Единая Россия» перераспределены средства Резервного фонда на финансирование работ в сфере благоустройства, сохранение объектов культурного наследия, развития науки и высшей школы, противопожарной и поисково-спасательной служб Петербурга.

В свою очередь, фракция «Партии роста» предложила внести в проект бюджета шесть поправок, касающихся сокращения трат на выплаты ЗСД в рамках концессии и переноса сэкономленных средств на жилищные программы. В частности, предлагалось увеличить субсидирование Фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов вместо покупки детсадов и школ у застройщиков и финансирования трамвайной концессии. Кроме того, предлагалось дополнительно субсидировать Фонд ОМС вместо трат на развитие территорий промышленных зон и выделить допсредства на озеленение из резервного фонда.

Свои восемь поправок предложила «Справедливая Россия». В частности, «справороссы» предлагали выделить дополнительно 1,5 млрд рублей тому же Фонду капремонта, выделить комитету по здравоохранению деньги на усиление питания для младенцев и сирот, комитету по соцполитике — дополнительные средства на поддержку социально незащищенных граждан. Также предлагалось выделить еще 1,5 млрд рублей на дороги и благоустройство, 9 млн рублей — комитету по тарифам на «мусорную» экспертизу, допсредства — комитету по природопользованию на экологический мониторинг и поддержать комитет по благоустройству, который мог бы составить схемы образования мусора.

Депутаты не поддержали данные поправки. Документ, одобренный во втором чтении, направляется на подготовку к третьему чтению.