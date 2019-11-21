Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 21 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 21 ноября: немецкие войска оттеснили Красную Армию за реку Дон.

21 ноября 1941 года немецкие войска, понеся значительные потери, заняли Ростов-на-Дону. Немцы оттеснили Красную Армию за реку Дон и в направлении Новочеркасска. В то же время силы Южного фронта продолжали Ростовскую наступательную операцию. Продвижение сил Южного фронта грозило немцам в Ростове-на-Дону окружением.

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