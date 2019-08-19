Ярославль, 20 ноября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Мэр Ярославля внес в муниципалитет проект решения, который замораживает рост платы за пользование городскими рекламными местами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наружная реклама в Ярославле

Рекламные агентства ежегодно вносят в бюджет плату за рекламные конструкции, установленные на городской земле. Эта плата подлежит ежегодной индексации на размер инфляции. К городским властям обратились агентства с просьбой не индексировать плату из-за сложной экономической ситуации.

«Покупательская способность людей снижается, средний чек падает, это все отражается на экономической ситуации. Компании тратят меньше денег на рекламу, и рекламный бизнес балансирует «на бровке». Рекламные агенства стали отказываться от конструкций. У мэрии был выбор — или плата не вырастет, или она сократится», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля, директор группы рекламных компаний «Два слона» Дмитрий Кузьмин.

Плата за одно рекламное место в год на центральных проспектах в Ярославле сейчас составляет около 122 тыс рублей в год. По оценке мэрии, в случае принятия решения бюджет недополучит в 2020 году 2,1 млн рублей. Комиссия муниципалитета по экономике поддержала это решение, окончательно оно должно быть принято на ближайшем заседании.