В Ярославле заморозят рост платы за пользование рекламными местами
Ярославль, 20 ноября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Мэр Ярославля внес в муниципалитет проект решения, который замораживает рост платы за пользование городскими рекламными местами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Рекламные агентства ежегодно вносят в бюджет плату за рекламные конструкции, установленные на городской земле. Эта плата подлежит ежегодной индексации на размер инфляции. К городским властям обратились агентства с просьбой не индексировать плату из-за сложной экономической ситуации.
Плата за одно рекламное место в год на центральных проспектах в Ярославле сейчас составляет около 122 тыс рублей в год. По оценке мэрии, в случае принятия решения бюджет недополучит в 2020 году 2,1 млн рублей. Комиссия муниципалитета по экономике поддержала это решение, окончательно оно должно быть принято на ближайшем заседании.