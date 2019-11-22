Москва, 22 ноября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Чем беднее человек — тем хуже он относится к власти, и наоборот: высокий уровень благосостояние улучшает и отношение к властям. Об этом говорят результаты масштабного исследования АКСИО-8, результаты которого опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

Распределение ответов на вопрос 314 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, в зависимости от самооценки уровня дохода респондента. %

Люди, которые субъективно оценивают себя как очень бедных, считают, что в России сейчас социализм, только в 2% случаев. Это мнение вообще слабо распространено во всех группах, кроме одной, где его разделяют рекордные 11% — в группе людей, которые чувствуют себя богатыми. Такое распределение совпадает с еще одним выводом опроса — что чем выше положение человека, тем больше у него стремление видеть во власти позитивные черты.

На первый взгляд, все понятно: нацеленность на высокое общественное, культ богатства и прочие черты государства, построенного для богатых, располагают к тому, чтобы именно максимально обеспеченные люди чувствовали себя обласканными заботой государства. Однако 11% — это все-таки очень мало, и, для сравнения, ровно столько же богатых считают, что живут при фашизме. А если считать, что фашизм — это самая плохая оценка, которую можно дать госустройству, то выходит, что именно в богатой группе она особенно распространена. Даже люди со средним доходом думают так вдвое реже. Несмотря на то, что богатые вдвое реже других считают, что живут при диком капитализме и наглом обирании народа чиновниками, они, тем не менее, чем-то недовольны. Чем же?

Здесь есть несколько вариантов. Возможно, они плохо представляют себе, что такое фашизм. Возможно, они недовольны отношением власти к народу, но не к народу вообще, а к определенной его части, например, к себе — мало льгот, мало почтения, много налогов. Если принять именно такое предположение, то становится ясным, почему 11% считают, что живут при социализме: социализм-то социализмом, только это не хорошо, а плохо, потому что пережитки проклятого совка (типа пенсий и пособий) отбирают хлеб у истинной опоры государства — бизнеса. А можно было на эти деньги поддержать тех, кто и так уже от своих крупных доходов платит большие налоги.

Как бы то ни было, и богатые, и бедные настроены по отношению к власти весьма критично, и стабильной опорой ее быть не могут. Даже если на то у них разные причины.