Москва, 22 ноября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Разный уровень доходов жителей России не разъединил их в отношении к власти: независимо от объема заработка граждане полагают нынешнюю власть — властью дикого капитала. Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, который прошел по России с участием почти 86 тысяч человек, сообщает ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос 314 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, в зависимости от самооценки социального слоя, к которому относится респондент, с учетом душевого дохода. %

Будь то граждане с доходом на человека в семье менее 12 тысяч или более 50 — они считают, что меньше всего нынешнее государственное устройство похоже на социализм. То есть такое устройство, когда власть и есть часть народа, и их общая задача — дать всем гражданам равные возможности для роста и развития, при честном распределении ресурсов.

Самое распространенное — представление о власти как о господстве дикого капитала, беззастенчиво использующего людей для своей наживы (когда, соответственно, люди трудятся на обогащение чиновников).