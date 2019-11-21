Москва, 21 ноября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Чем выше положение человека — тем больше у него стремление видеть во власти позитивные черты. К такому выводу пришли авторы исследования АКСИО-8, результаты которого представлены на сайте ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос 314 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, в зависимости от самооценки социального слоя, к которому относится респондент. %

Отношение к власти народа во всех социальных слоях по большей части негативное, однако в высшем социальном слое наиболее распространено позитивное представление о тех, кто руководит страной (возможно — и о самих себе). Так, в сумме 20% представителей высших слоев общества считают, что власть относится к народу более чем достойно, обеспечивая ему приличную жизнь. Для сравнения, в низшем социальном слое такое мнение разделяют уже 9%.

Мнение, что власть относится к жителям страны, как к рабам, чаще всего разделяют в низшем социальном слое, зато в высшем реже всего согласны, что нас окружает дикий капитализм, когда чиновники бессовестно обогащаются за счет народа. Нужно отметить, что именно это представление о власти как о господстве дикого капитала наиболее распространено во всех социальных слоях.