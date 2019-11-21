Москва, 21 ноября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Чем выше образование человека — тем более критично он относится к власти. Об этом свидетельствуют результаты масштабного всероссийского опроса АКСИО-8, результаты которого опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос 314 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, в зависимости от уровня образования респондентов. %

Несмотря на то, что все жители России, независимо от их образования, считают поведение власти абсолютно неприемлемым и награждают ее негативными эпитетами, образованные граждане более строги в своей оценке. Возможно, сказывается знание предмета, которое позволяет строже оценить тот уровень вседозволенности, с которой власть позволяет себе относиться к народу.

Опрошенные с высшим образованием гораздо чаще, чем все прочие, считают, что в родной стране имеют дело с господством дикого капитализма, а не рабовладельческого строя. В представлении образованных граждан чаще, чем во мнении всех прочих, власть наживается на стране, а задача народа — работать для большего обогащения чиновников.