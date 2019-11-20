Москва, 20 ноября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога в столице. Соответствующие поправки в законодательство 20 ноября были приняты Московской городской думой.

Frank Hebbert Электромобиль на подзарядке

«Мы понимаем, что освобождение от транспортного налога — это не единственная мера, чтобы стимулировать закупки электротранспорта, поэтому электрокары освобождаются от уплаты за парковку и для них будет создана сеть зарядных станций», — отметила первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов (КПРФ) призвал коллег по законодательному собранию показать пример жителям города и отказаться от служебных автомобилей на дизельных двигателях в пользу электрокаров.