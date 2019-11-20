Калуга, 20 ноября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. 146 тысяч рублей, 25 арестов имущества и 13 административных протоколов — таковы итоги рейда по взысканию задолженностей по алиментным платежам, сообщила 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

R40.fssprus.ru Судебные приставы за работой

Мероприятие было направлено на уменьшение остатка задолженностей по алиментам. В рамках рейда калужские судебные приставы посетили адреса сотен неплательщиков.

На имущество 25 родителей был наложен арест. Сотрудники ведомства арестовывали, в основном, компьютерную и бытовую технику, телевизоры, смартфоны и мебель. 11 неплательщиков алиментов были доставлены в отделы судебных приставов, где в отношении них были составлены административные протоколы. Им грозит наказание в виде обязательных работ до 150 часов или административный арест до 15 суток. Если должники продолжат уклоняться от выплаты денег, судебные приставы привлекут их уже к уголовной ответственности, и им будет грозить до года реального лишения свободы. В отношении двух алиментщиков судебные приставы составили административные протоколы за нарушения законодательства об исполнительном производстве — они скрыли от приставов, что нашли новую работу.

«Всего за одно утро в пользу несовершеннолетних детей было взыскано порядка 146 тысяч рублей. Кроме того, в рамках 68 исполнительных производств были установлены источники доходов должников», — сказала Любовь Скакун.