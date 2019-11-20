Ярославль, 20 ноября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Ярославская областная наркологическая больница 20 и 21 ноября будет принимать принимает желающих получить шоферскую справку «до последнего посетителя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Справка нарколога-психиатра

«В связи с возросшим спросом на шоферскую справку, областная наркологическая больница увеличила количество врачей и удлинила медикам рабочий день. Сегодня и завтра они будут принимать до последнего посетителя. На ул. Кудрявцева, 10 организовано 3 дополнительных кабинета, которые так же будут принимать ярославцев до последнего посетителя», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Также будет организована работа и в ряде муниципальных районов. Тутаевская, Рыбинская, Ярославская, Борисоглебская, Некрасовская районные больницы будут выдавать 20 и 21 ноября справки до последнего посетителя. Большесельская больница 21 ноября будет принимать желающих получить шоферскую справку весь день.