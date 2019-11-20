Москва, 20 ноября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. «Дырку от бублика Таллин получит, а не возврат российских территорий» — так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUMЮрий Баранчик высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса относительно того, что Россия должна вернуть Эстонии часть якобы её территории.

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Также, в частности, эксперт отметил:

«У некоторых современных политиков появилась мода говорить всё, что угодно, не думая о последствиях. В прошлом, напомню, за такие высказывания можно было получить войну. Но сегодня в мире царят «демократия» и вседозволенность. Тем не менее без последствий такие высказывания явно не останутся.

Например, сегодня стало известно, что до 2025 года Россия переведёт весь оставшийся портовый экспорт угля, леса, зерна, руды и металлов из портов Прибалтики в Усть-Лугу. Это и будет наш ответ. Не военный, а экономический. Зачем нападать на территорию, на которой никто не живет?»

Напомним, что спикер парламента Эстонии на своей странице в «Фейсбуке» написал, что Россия якобы аннексировала пять процентов территории Эстонии и теперь для ратификации пограничного договора эти территории должны быть возращены Эстонии.