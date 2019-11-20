Санкт-Петербург, 20 ноября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Петербургские депутаты поддержали инициативу выйти с законодательным предложением в Государственную думу об ужесточении наказаний за организацию несанкционированных свалок, передаёт 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Незаконная свалка

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), только в этом году на ликвидацию свалок в Петербурге выделено 1 млрд рублей, на будущий год в бюджете заложено уже 1,36 млрд рублей. Несмотря на то, что ущерб, наносимый несанкционированными свалками, оценивается в огромные суммы, существующие штрафы несерьезны и максимально предусматривают наказание на сумму до 200 тысяч рублей.

В связи с этим предлагается увеличить предельный размер штрафа за нарушение правил обращений с отходами производства и потребления. Если это создает угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, максимальный штраф предлагается повысить в 2,5 раза — с 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Те же нарушения, «повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации», в предложенной редакции влекут за собой штраф в 10 раз выше нынешнего: вместо 300 тысяч рублей — 3 млн рублей.

«Неотвратимость наказания с применением штрафов улучшит экологическую обстановку», — резюмировала Тихонова.

Кроме того, спикер отметила, что инициатива подразумевает, что штрафы будут применять не только за нарушение правил обращения с радиоактивными и химическими отходами, как сейчас это предусмотрено законом, но и всех остальных — например, твердых коммунальных и строительных отходов.

«Проект постановления о законодательной инициативе разумный. Иначе так и будем из бюджета отваливать миллиарды, вместо того чтобы направить их на социально незащищенные слои населения, на простых людей», — отметил председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

Инициативу поддержали 46 парламентариев. В скором времени она будет направлена в Госдуму России.