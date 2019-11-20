Петербургские депутаты предложат Госдуме ужесточить наказания за свалки
Санкт-Петербург, 20 ноября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Петербургские депутаты поддержали инициативу выйти с законодательным предложением в Государственную думу об ужесточении наказаний за организацию несанкционированных свалок, передаёт 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.
По словам одного из авторов законопроекта, депутата Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), только в этом году на ликвидацию свалок в Петербурге выделено 1 млрд рублей, на будущий год в бюджете заложено уже 1,36 млрд рублей. Несмотря на то, что ущерб, наносимый несанкционированными свалками, оценивается в огромные суммы, существующие штрафы несерьезны и максимально предусматривают наказание на сумму до 200 тысяч рублей.
В связи с этим предлагается увеличить предельный размер штрафа за нарушение правил обращений с отходами производства и потребления. Если это создает угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, максимальный штраф предлагается повысить в 2,5 раза — с 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Те же нарушения, «повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации», в предложенной редакции влекут за собой штраф в 10 раз выше нынешнего: вместо 300 тысяч рублей — 3 млн рублей.
«Неотвратимость наказания с применением штрафов улучшит экологическую обстановку», — резюмировала Тихонова.
Кроме того, спикер отметила, что инициатива подразумевает, что штрафы будут применять не только за нарушение правил обращения с радиоактивными и химическими отходами, как сейчас это предусмотрено законом, но и всех остальных — например, твердых коммунальных и строительных отходов.
«Проект постановления о законодательной инициативе разумный. Иначе так и будем из бюджета отваливать миллиарды, вместо того чтобы направить их на социально незащищенные слои населения, на простых людей», — отметил председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия»).
Инициативу поддержали 46 парламентариев. В скором времени она будет направлена в Госдуму России.