Санкт-Петербург, 20 ноября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Парламентарии Петербурга 20 ноября приняли во втором чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021−22 годов, не поддержали ни одной из предложенных сегодня поправок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, во время первого чтения городские депутаты покритиковали проект бюджета на 2020 год, но большинством голосов приняли его. Позже, на заседании бюджетно-финансового комитета, депутаты рассмотрели поправки ко второму чтению законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Было принято решение поддержать и рекомендовать законодательному собранию Петербурга принять пакет поправок губернатора и фракции «Единой России» и не поддерживать и отклонить 22 поправки, предложенные Борисом Вишневским и другими оппозиционными депутатами.

Таким образом, были увеличены расходная и доходная часть бюджета, а также предопределено повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

В среду на пленарном заседании поправки губернатора и фракции «Единой России» поддержали 37 депутатов из 45. После чего парламентарии приступили к рассмотрению отклонённых комитетом финансов 22 поправок.

Так, не поддержали парламентарии поправку депутата Вишневского об увеличении на 1,75 млрд рублей субсидии на перевозку пассажиров и их багажа по регулируемому тарифу в общественном транспорте (метрополитен, автобусы, наземный электротранспорт) за счет сокращения бюджетных инвестиций АО «Западный скоростной диаметр». Также Вишневский предложил увеличить на 2,766 млрд рублей субсидии на перевозку пассажиров и их багажа по регулируемому тарифу в общественном транспорте (метрополитен, автобусы, наземный электротранспорт) за счет сокращения бюджетных инвестиций в АО «Западный скоростной диаметр» и сократить резервный фонда правительства Петербурга на 300 млн рулей.

«Принятие поправки приведет к ограничению возможного роста платы за проезд в общественном транспорте суммой не более 5 рублей для разового проезда», — обратился к коллегам Вишневский.

На что председатель вице-губернатор Евгений Елин напомнил, что у города есть финансовые обязательства перед «ЗСД», не исполнять их город не имеет права. После чего голосованием парламентарии также не поддержали поправки «яблочника».

Также Вишневский предлагал увеличить расходы на программу по расселению коммунальных квартир. По его словам, по нынешним темпам расселения — 2,5 тысячи семей в год, с учётом количества семей, ожидающих своей очереди, на расселение коммуналок понадобится три десятка лет.

«Обязательства мы на себя взяли, и эти обязательства, как ответственные люди, мы должны выполнять», — резюмировал Елин. Поправка также не была принята депутатами.

Среди поправок Бориса Вишневского прозвучало и сокращение средств, выделяемых бюджетом на поддержку городской полиции, чтобы перенаправить их на строительство новой школы в Красногвардейском районе «Новая Охта». Предлагалось также увеличить расходы на содержание пунктов и палаток обогрева во всех районах Петербурга в целях предоставления социальной помощи бездомным гражданам. Также предлагалось сокращение средств на праздничное украшение города, питание и проезд чиновников.

«Давайте отменим плату за проезд. Давайте отменим налоги. Давайте отменим обязательства города, в том числе и социальные. Можно предлагать любые поправки. Поправки должны быть сбалансированными, просчитаны», — отреагировал на это спикер заксобрания Вячеслав Макаров.

Все другие предложенные поправки также не получили поддержки большинства парламентариев. Спикер резюмировал, что обсуждение бюджета во втором чтении завершено. Документ направляется на подготовку к третьему чтению.