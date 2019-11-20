Салехард, 20 ноября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. На Ямале с 20 ноября открыто движение для транспорта по ледовой переправе через реку Обь по маршруту Салехард — Лабытнанги. На зимник пустят транспорт общей массой до 3,5 тонн и гусеничные вездеходы до 5 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Столицы ЯНАО.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Зимник Лабытнанги-Салехард

Переправу одобрила межведомственная комиссия, в которую вошли представители дорожной дирекции ЯНАО, МЧС, ГИБДД и АО «Ямалавтодор».

Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Ещё две полосы появятся на днях, как только толщина льда на них будет безопасной для автомобилей.

Напомним, из Лабытнанги до Салехарда и обратно можно добраться лишь в навигацию вплавь по реке Оби либо на вертолёте. Зимник является единственной автомобильной артерией между этим городами.