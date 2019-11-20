Калуга, 20 ноября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Двое жителей Иркутской области — 28 лет и 31 года — были признаны в совершении семи крупных квартирных краж в Брянске, Смоленске и Калуге. Об этом 20 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Цитата их х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». 1973 г. СССР. Квартирная кража.

Судом установлено, что, прибыв из Иркутска в города Центрального федерального округа, осужденные подыскивали квартиры, которые намеревались ограбить, подбирали ключи от домофонов и с помощью отмычек проникали в жилые помещения, где похищали ювелирные изделия и другое ценное имущество. После очередной кражи преступники были задержаны. У них нашли деньги, в том числе доллары США и евро, а также ноутбуки, многочисленные ювелирные золотые изделия, которые позже опознали потерпевшие.

Суд признал обвиняемых виновными в квартирных кражах и назначил одному наказание в виде семи лет, другому — семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.