Якутск, 20 ноября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В рамках форума «Россия зовёт!» 20 ноября на деловом завтраке участники обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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Власть, бизнес и заинтересованные лица обсудили тему «Инвестиционный потенциал Дальнего Востока. Развитие инфраструктуры». На деловом завтраке говорили о реализации правительством РФ мер, способствующих развитию Дальневосточных регионов, таких как территории опережающего социально-экономического развития, Свободный порт Владивостока, туристических кластеров.

Участники отметили, что остаётся острая необходимость в модернизации инфраструктуры, для чего необходимо использовать в том числе и государственно-частное партнерство.

Первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев отметил, что из 20 ТОР три — в сфере туризма: «Камчатка», «Горный воздух» и «Комсомольск-на-Амуре». Напомнил о действии механизма электронной визы, который упрощает въезд на Дальний Восток туристам из 18 стран.

Зампредседателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь напомнил о предложении по объединению регионов для разработки отдельного круизного маршрута между портами Сахалина, Приморья и Камчатки.

«АТР является одним из наиболее динамично развивающихся регионов круизного судоходства в мире, показывая устойчивый рост пассажиропотока, увеличение количества судов, а также их размеров. Порты ДВ РФ имеют огромный потенциал для развития данного туристического направления и включения в маршруты круизов. Для этого необходима современная инфраструктура, как портовая (причалы, пассажирские терминалы), так и туристическая (наличие транспорта, гидов, мест посещения), соответствующая стандартам отрасли», — добавил заместитель генерального директора Инфлот Ворлдвайд Рус Пётр Паринов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 20 по 22 ноября в Центре международной торговли проходит XI ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.