Набережные Челны, Татарстан, 20 ноября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Крупную задолженность накопил житель Набережных Челнов по алиментам своим детям — 77,206 млн рублей. После того как мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, ситуация не разрешилась, и тогда прокурор пошёл на крайние меры — возбудил уголовное дело. Суд рассмотрел его и отправил мужчину на четыре месяца в колонию общего режима. Приговор вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

41-летний мужчина не помогал финансово своим двоим детям, которым нет 18 лет, с 21 декабря 2018 года по 11 июля 2019 года. До этого по этой же причине (неуплата алиментов) он имел административные взыскания, но эффекта они не возымели. В отношении нерадивого отца возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Теперь треть года он проведёт за решёткой.

Напомним, в Татарии невыплата алиментов родителями — многолетняя проблема. Так, к августу 2019 года долги имели порядка 20 тыс. жителей республики. Общая сумма задолженности составляла 2,8 млрд рублей.

Алиментщики Татарии задолжали своим детям почти 3 млрд рублей