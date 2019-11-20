Ярославль, 20 ноября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославле очередь к врачу психиатру-наркологу в областной наркологический диспансер для прохождения водительской комиссии растянулась вдоль проспекта Октября. Фотографии и комментарии жители города размещают в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арина Тихомирова Очередь к наркологу в Ярославле

В очереди стоит несколько сотен человек. Людей пытаются получить справку до подорожания. После 22 ноября из-за введения исследований крови и мочи она будет стоить 4800 рублей вместо 350.

«Почему нельзя было проинформировать население заранее о подорожании, на минуточку, в 14 раз? Чтобы было время планомерно получить эти справки? П ри всех многомиллиардных разработках суверенного интернета/новых технологий и т.д. — организация в поликлиниках — это такой совок. Это так долго и неэффективно. Пришлось в психдиспансере и наркологии попробовать организовать выдачу всяких бланков согласия заранее, в нарко ещё в приемную сходила, попросила поучаствовать, и руководитель, спасибо ей за это, включила частично ручной режим управления, очередь к вечеру раза в 2 ускорилась», — написала в Facebook жительница Ярославля Татьяна Прунская.

Ярославцы пишут в социальных сетях, что в очереди уже появились люди, которые продают свои места. Основной наплыв посетителей ожидается в последний день действия старой системы — 21 ноября.