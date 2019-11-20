Санкт-Петербург, 20 ноября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в совершении которого обвиняется историк Олег Соколов, будет передано для расследования в Москву, в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Защита обвиняемого приветствует такое решение.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в здании суда

Информацию о передаче дела в столицу, которую распространили СМИ, не стал отрицать адвокат Соколова Александр Почуев. Он отметил, что ожидал такого развития событий ввиду множества утечек о ходе следствия, попадающих в прессу. Правда, адвокат оговорился, что пока о переводе дела в Москву защиту «в установленном порядке следствие не извещало».

«Но это вполне ожидаемо, ввиду общественного резонанса и регулярных утечек подробностей, составляющих тайну предварительного расследования», — заявил журналистам Почуев.

Отвечая на вопрос, обращался ли сам Соколов или его защита в СКР с жалобой на утечки, адвокат отметил, что «неоднократно сообщал следователю, он предпринимал надлежащие меры».

«Однако в процессе расследования привлекается много специализированных служб, таких как экспертные организации, конвой полиции, ФСИН и технический персонал, где утечки сложно исключить», — добавил Почуев.

Напомним, Олег Соколов находится под стражей в СИЗО «Кресты». Он признаёт свою вину и сотрудничает со следствием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.