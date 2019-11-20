Санкт-Петербург, 20 ноября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Компания «Новотранс» планирует всерьез и надолго огорчить портовиков из стран Балтии, сообщает ТГ-канал «Экономика». Сейчас предприимчивые соседи неплохо зарабатывают на перевалке российских экспортных грузов — угля, леса, руды, зерна и металлов. Суммарная выручка, как говорят эксперты, — минимум 17,5 миллиарда рублей в год.

Lettered Клайпедский порт

Потенциально, отмечает ТГ-канал, эти деньги могли бы заработать российские порты (а значит, и российский бюджет): «Но в нашей части Балтики не хватает собственных перевалочных мощностей. Однако уже через пару лет эта проблема будет решена: в 2022—2024 годах Группа компаний «Новотранс» намерена ввести в строй три очереди новейшего универсального терминала LUGAPORT».

По оценкам экспертов, в комплекс LUGAPORT можно привлечь с учетом перевода части грузопотока из прибалтийских портов: до 22 млн тонн угля и кокса; до 8 млн тонн зерновых грузов, включая жмыхи и жом; до 7 млн тонн железнорудного сырья; до 2 млн тонн лесных грузов в обработанном виде, в пиломатериалах; до 2 млн тонн черных металлов.

Как отмечено в пресс-релизе компании «Новотранс», проект оценивается в 46,5 млрд руб., из которых 38 млрд составят собственные инвестиции группы.

Понятно, что проект явно не из дешевых. Однако именно в таких проектах нуждается российская экономика и бюджет страны. Отечественные компании должны пополнять российскую казну, а не казну стран, входящих в ЕС и НАТО, а тем более проводящих активную и агрессивную русофобскую политику.

Как отмечают эксперты ИА REGNUM, перевод Россией перевалки грузов на свою территорию из стран Прибалтики с одновременным прекращением бюджетных дотаций этим странам со стороны Евросоюза с 2020 года поставит под вопрос вообще будущее этих дотационных территорий.

Именно с этим связана их повышенная агрессивность в риторике — только так они могут привлечь к себе внимание англосаксов и попытаться сделать из себя прифронтовую линию в отношениях с Россией. Всё это так, но безлюдная территория никого не интересует, а именно к этому в перспективе 20−30 лет дело и идет.