В сети активно обсуждается информация о значительном росте цен на справки психиатра и нарколога. В частности, ожидается, что после 22 ноября 2019 года в разных регионах центра России получение справки будет стоить от 2900 до 5000 рублей вместо 240 — 600 рублей сейчас. Грядущее нововведение водители уже оценили так: «Это грабёж!». О том, что происходит в связи с этим в регионах, читайте в трансляции ИА REGNUM [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль. Иван Шилов ИА REGNUM

12:02 20.11.2019 Получение справки психиатра-нарколога после 22 ноября в разных регионах России подорожает. При этом в Ростове-на-Дону получить документ можно пока за 250 рублей. Такая стоимость установлена в ряде медицинских центров города-миллионника. В поисковой системе prodoctorov.ru указано, что водительская справка в Ростове-на-Дону стоит от 553 до 1 тыс. 650 рублей. Средняя цена составляет 1 тыс. 161 рубль. При этом услугу «Справка водительская (медкомиссия)» оказывают специалисты 14 клиник. Читайте подробнее: Справку от нарколога в Ростове-на-Дону можно получить за 250 рублей — пока

12:20 20.11.2019 Из-за значительного подорожания медицинских справок для водителей в больницах Рязани выстроились очереди к наркологам. Люди хотят успеть получить справку от врача по старой цене. С 22 ноября стоимость медосвидетельствования увеличится в разы. Подробности в материале: Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок

12:20 20.11.2019 В России водителей автотранспортных средств обяжут проходить внеочередную медкомиссию в случае ухудшения здоровья. Соответствующие поправки, ужесточающие правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок автолюбителями, в целый ряд законов подготовило МВД РФ. Подробнее в материале: В России ужесточат требования прохождения медкомиссий для автолюбителей

12:21 20.11.2019 С 22 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ об изменении порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители. Департамент здравоохранения Курганской области информирует о продлении до 22:00 времени работы врачей психиатров-наркологов в регионе. Расписание будет действовать до 22 ноября.

12:21 20.11.2019 ГИБДД и Минздрав РФ после десяти лет споров договорились, что будут обмениваться данными о состоянии здоровья водителей. Как следует из документа, проект которого опубликован сайте regulation.gov.ru, в случае выявления у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством, информация об этом будет поступать в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. То есть, если при посещении поликлиники у водителя обнаружат подобные заболевания, он будет направлен на внеочередную медкомиссию.

12:22 20.11.2019 Подтверждение диагноза станет основанием для аннулирования медсправки и водительских прав. В настоящее время это может делать только прокуратура, подав иск в суд на том основании, что у водителя есть противопоказания к вождению. Сами медсправки переведут в электронный формат с усиленной электронной подписью, при этом граждане смогут получить и бумажную версию. Кроме того, если в течение одного месяца автомобилист не пройдет обследование, то его также лишат водительского удостоверения. Новый закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

12:24 20.11.2019 В Курганской области справка от психиатра для получения водительских прав на сегодня стоит 370 рублей. После 22 ноября её цена увеличится кратно. Как пояснил главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Курганской области Павел Подорванов, помимо традиционного медицинского осмотра психиатром-наркологом, с 22 ноября вводятся два обязательных анализа-исследования: на определение психоактивных веществ в моче и выявление специального белка, который повышается у лиц, злоупотребляющих алкоголем. «Исследования очень затратные. Себестоимость расходных материалов составляет не менее 2,5 тысячи рублей. Стоимость заключения врача психиатра-нарколога вырастет в разы. Сейчас мы просчитываем стоимость. Но она будет ниже, чем в соседних регионах», — пояснил изданию Павел Подорванов. Подробности: Справка от нарколога для водителей в Зауралье подорожает в несколько раз

12:34 20.11.2019 В Оренбургской области справка от нарколога для получения водительских прав может подорожать в 13 раз. Сейчас за справку от нарколога платят 360 рублей, за справку от психиатра — 240 рублей. С 22 ноября стоимость медсправки подскочит в несколько раз и может превысить 5 тыс. рублей, сообщает orenday.ru. Главврач Оренбургского наркодиспансера Владимир Карпец отметил, что за границей такой анализ делают уже 20 лет. Сейчас ужесточить получение справки решили и в России. Реактив позволяет выявить малейшую предрасположенность у человека к алкоголизму. По словам Карпеца, стоить анализ, соответственно и справка, будут недешево. Расчет станет известен 22 ноября. За рубежом такой анализ обходится в 1 тыс. евро. Читайте также: СМИ: в Оренбуржье справка от нарколога подорожает в 13 раз

12:37 20.11.2019 На приёме у врача

12:38 20.11.2019 В Ярославле очередь к врачу психиатру-наркологу в областной наркологический диспансер для прохождения водительской комиссии растянулась на несколько сотен метров вдоль проспекта Октября. Люди пытаются получить справку до подорожания. После 22 ноября из-за введения исследований крови и мочи она будет стоить 4800 рублей вместо 350. Ярославцы пишут в социальных сетях, что в очереди уже появились люди, которые продают свои места. Основной наплыв посетителей ожидается в последний день действия старой системы — 21 ноября. Подробности в материале: В Ярославле очередь к наркологу продолжает расти

13:11 20.11.2019 В Перми с 25 ноября изменится стоимость справки от нарколога для водителей. По данным URA.RU, сейчас стоимость справки от нарколога составляет 930 рублей. Владелец одной из автошкол сообщил о том, что поступили данные о новом ценнике — от 5000 до 5300 рублей. Читайте также: СМИ: в Перми справка от нарколога подорожает в пять раз

13:23 20.11.2019 Безопасность на дорогах — важная вещь, однако ужесточение требований при получении справок от нарколога для водителей служит другой цели. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM редактор газеты «Номер Один» Василиса Шишкина, комментируя очередное нововведение. «Кому надо, тот всё равно купит справку с нужными показаниями и сядет за руль в любом состоянии. А причесывать всех под одну гребёнку, заставляя всё население страны платить баснословные деньги из-за новаторских идей Госдумы, это уже слишком. Очередной массовый и принудительный грабёж населения, не более того», — подчеркнула она. Подробнее: «Очередной массовый грабёж» — о подорожании справок нарколога

13:37 20.11.2019 Стоимость справки от психиатра-нарколога в Ивановской области с 22 ноября составит 4,3 тыс. рублей — против пока действующего тарифа в 450 рублей. За первые два часа работы 20 ноября в ивановском наркодиспансере было выдано около 200 справок. Об этом: Справка от нарколога в Ивановской области подорожает почти в 10 раз

13:43 20.11.2019 В государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Наркологический диспансер» за справку от нарколога водитель заплатит 1 тыс. 424 рубля. С 22 ноября 2019 года эта услуга подорожает до 5 тыс. рублей. Читайте подробнее: Справки нарколога в Ростове-на-Дону подорожают до 5 тыс. рублей

13:43 20.11.2019 Ярославская областная наркологическая больница 20 и 21 ноября принимает желающих получить шоферскую справку «до последнего посетителя». «В связи с возросшим спросом на шоферскую справку, областная наркологическая больница увеличила количество врачей и удлинила медикам рабочий день. Сегодня и завтра они будут принимать до последнего посетителя. На ул. Кудрявцева, 10 организовано 3 дополнительных кабинета, которые также будут принимать ярославцев до последнего посетителя», — сообщили в департаменте здравоохранения. Также будет организована работа и в ряде муниципальных районов. Тутаевская, Рыбинская, Ярославская, Борисоглебская, Некрасовская районные больницы будут выдавать 20 и 21 ноября справки до последнего посетителя. Большесельская больница 21 ноября будет принимать желающих получить шоферскую справку весь день. Читайте также: В Ярославле очередь к наркологу продолжает расти

13:44 20.11.2019 Купюра в 5 тысяч рублей

14:26 20.11.2019 Рост цены на справки от нарколога обсуждают пользователи соцсетей. Как пишет на своей странице в «Фейсбуке» житель Кировской области Александр Шустов, справка нужна, чтобы начать обучение вождению, а действующим водителям — чтобы получить новые права. При этом, если автомобилист не попадался на «пьяной» езде и не отказывался проходить медосвидетельствование, справку необходимо получать раз в 10 лет. «Отмечается, что мочу будут сдавать для определения следов употребления наркотиков, а кровь — для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Это значит, что если человек пьет каждый день, то анализ это покажет», — пишет Шустов. Он добавляет, что водителям придется приходить в наркодиспансер два раза — сначала сдать анализы, а затем получить результат и заключение нарколога: «При этом CDT в популярных лабораториях сейчас стоит около трех тысяч рублей, как и анализ мочи на психоактивные вещества. Значит, в наркодиспансере цены будут не меньше и к справке за 700 рублей нужно будет добавить минимум шесть тысяч рублей на анализы».

14:34 20.11.2019 Новосибирские автолюбители выстроились в очередь в коридорах наркологических диспансеров. «В центре на ул. Коммунистической врачи работают с 9 утра. Но очередь из желающих получить справку по старой схеме собирается уже в 6 утра, за 3 часа до открытия центра», — сообщают «Все новости Новосибирской области». Аналогичная ситуация и в наркологическом диспансере на улице Владимировской в Новосибирске. «Я не боюсь ни одной проверки, могу пройти в любую секунду, но мне просто унизительно, что меня заведомо записали в список подозреваемых. Мы тебя подозреваем, что ты алкоголик», — цитирует издание автоэксперта Игоря Моржаретто. Подробности в материале: Новосибирские водители считают унизительным стоять в очередях к наркологу

14:40 20.11.2019 В связи с очередями за водительскими медицинскими справками в Рязанском областном клиническом наркологическом диспансере продлили время работы. 20 и 21 ноября пройти всю медкомиссию с заключением терапевта можно до 20:00. Читайте подробнее: Рязанский наркодиспансер продлил время работы из-за ажиотажа вокруг справок

14:49 20.11.2019 В Чебоксарах в настоящее время в наркодиспансере медицинский профилактический осмотр водителя автотранспортного средства составляет 205 рублей, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — 515 рублей, наркотического и иного токсического опьянения — 536 рублей, химико-токсикологическое исследование мочи на наличие наркотиков в организме — 1051 рубль. В Чувашии водители высказывают мнение, что идея «хорошая, но исполнение отвратительное: если есть желание государства выловить неадекватных водителей, то инициатива должна оплачиваться самим государством». И отмечают, что «очереди перед повышением будут как к Ленину в Мавзолей».

15:54 20.11.2019 Некоторые пользователи соцсетей считают, что ажиотаж вокруг справок от наркологов излишне раздут. Так, житель Орска Андрей Пакса заявил, что аналогичное число людей в очередях наркодиспансера наблюдалось и в 2018 году. «В прошлом году менял права, так там очередь такая же была, плюс-минус пару человек. Ничего особенного», — прокомментировал мужчина новость о столпотворениях в орском наркодиспансере.

16:18 20.11.2019 Около пяти тысяч рублей придётся заплатить за справку от нарколога жителям Волгоградской области, желающим получить водительские права. Сейчас этот меддокумент стоит в пределах 400 рублей. Стоимость повысится из-за обязательных дополнительных исследований. Об этом: Справка от нарколога обойдётся волгоградским водителям в пять тысяч рублей

16:26 20.11.2019 В семь с половиной раз вырастет стоимость справки из наркодиспансера, необходимой для получения или замены водительских прав, для жителей Тульской области с 22 ноября. Пока справку можно получить по тарифу в 600 рублей, но уже с пятницы, в связи с изменением порядка прохождения освидетельствования, стоимость справки вырастет до 4,5 тыс. рублей. Подробности в материале: В Туле водители выстроились в огромные очереди за справками от нарколога

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17:22 20.11.2019 По данным телеканала ОТР, в Вологде справка из наркодиспансера для получения или замены водительских прав будет стоить 2,9 тысячи рублей, а в Костроме — 3,3 тысячи.

18:14 20.11.2019 Минздрав Татарии сообщил, что повышение цен на справку из наркодиспансера для автолюбителей действительно планируется, но не с 22 ноября, как это предусмотрено федеральным ведомством, а позже. «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ проводит калькуляцию итоговой стоимости нового обследования. На данный момент справка психиатра-нарколога стоит 700 рублей. Повышение цен планируется ориентировочно с января 2020 года», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

18:22 20.11.2019 Значительное подорожание оформления справок от нарколога и психиатра для оформления водительских прав может сократить количество людей, безответственно подходящих к обучению в автошколах, и отразится на стоимости обучения в самих автошколах. Читайте подробнее: Подорожание медсправок может остановить тех, кому нельзя садиться за руль

19:21 20.11.2019 Автолюбители уже выражают своё недовольство новым ценником на получение заветной справки. Так, пользователь Facebook Татьяна Прунская подвергла критике резкий рост цены на справку из наркодиспансера. «Почему нельзя было проинформировать население заранее о подорожании, на минуточку, в 14 раз? Чтобы было время планомерно получить эти справки? Это и бездарность с пофигизмом номинального руководства города и области, и заинтересованность или снова пофигизм медучреждений», — написала Прунская.

19:35 20.11.2019 «Итоговая стоимость за медицинский осмотр врачом психиатром-наркологом с лабораторными исследованиями в нашем учреждении находится на стадии обсуждения. Мы делаем все, чтобы стоимость осмотра была минимизирована», — заявила ИА REGNUM главный врач Республиканского наркологического диспансера Минздрава Чувашии Елена Калинина. Напомним, в Чебоксарах в настоящее время в наркодиспансере медицинский профилактический осмотр водителя автотранспортного средства составляет 205 рублей, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — 515 рублей, наркотического и иного токсического опьянения — 536 рублей, химико-токсикологическое исследование мочи на наличие наркотиков в организме — 1051 рубль.

19:44 20.11.2019 Известный петербургский автоэксперт и правозащитник Александр Холодов призвал читателей своей страницы в соцсети проверить, не пора ли им менять своё водительское удостоверение. И если да, то успеть сделать медсправку по старым правилам. «С пятницы вступают в силу новые правила для прохождения медкомиссии. Теперь ВСЕ водители (а не только те, кто после лишения за пьянку) будут проходить тесты на алкоголизм и наркотики. Осталось последних пару дней, чтобы пройти комиссию по старым ценам, а не за 4800!!! Загляните в своё ВУ! Может его скоро менять и справку надо сделать», — написал Холодов в Facebook.

10:35 В наркологии Новочебоксарска, как сообщают очевидцы, на начало открытия образовалась очередь из нескольких десятков людей — более 80, за 2 часа удалось принять менее 70. Отмечается, что если ранее в наркологии Новочебоксарска принимали в среднем по 50 человек в день, то 20 ноября принято более 400.

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10:44 Стоимость справок от нарколога для водителей Петербурга возрастет в несколько раз, как минимум до 5000 тысяч рублей. Окончательная стоимость справок будет определена в четверг, 21 ноября. Подробности в материале: Новые справки для водителей Петербурга могут стоить и более 5 тыс. рублей

10:59 В Югре справка для лиц, получающих заключение психоневрологической экспертизы на получение прав на управление транспортным средством, подорожает почти в пять раз. Ещё сегодня её можно получить за 500 рублей. С 22 ноября её стоимость составит 4256 рублей. Подробности в материале: Стоимость справки от нарколога для водителей Югры вырастет почти в 5 раз

11:08 Ярославское УФАС проверит обоснованность подорожания справок от психиатра-нарколога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении антимонопольной службы. 22 ноября цена справки вырастет в 14 раз — с 350 до 4800 рублей. Уже несколько дней в наркологическую больницу стоят очереди, в том числе ночью. «В настоящее время поступила одна жалоба на действия наркологической больницы. Эта организация занимает доминирующее положение на рынке в Ярославле. Сейчас заведено дело по факту установления монопольно высокой цены. В данный момент анализируется калькуляция стоимости справок. Решение по этому делу еще не принято», — сообщили в ярославском УФАС.

11:09 Жители Кемерова практически штурмом берут здание наркологического диспансера на улице Волгоградской. Как пишет «Сибдепо» со ссылкой на одного из автомобилистов, такие очереди в кемеровских медучреждениях уже неделю. И чтобы попасть на приём, место в коридорах больниц и поликлиник нужно занимать с самого раннего утра. А такая ситуация, по словам мужчины, сейчас по всему городу. «Знакомые говорили, что в некоторых клиниках даже дополнительно на работу врачей и медсестёр вызывают, чтобы справиться с очередями», — отметил один из кемеровчан. Об этом: Кемеровские водители штурмуют медучреждения, чтобы попасть к наркологу

11:12 Чувашия, новочебоксарская наркология. Фото Ирины Павловой.

11:12 Якутский республиканский наркологический диспансер сообщил, что справки для водителей с 22 ноября будут стоить 3,5 тыс. рублей. Но это цена не точная. Подробности в материале: Предварительную стоимость справки нарколога для водителей назвали в Якутии

11:24 Вслед за нововведениями в процедуре прохождения осмотра для автомобилистов последуют серьёзные изменения в работе и самих наркологов, считает главный нарколог Кузбасса Андрей Лопатин. По его словам, проведение такого сложного анализа потребует и сложного оборудования, и дорогих расходных материалов. По данным ГИБДД, в 2020 году в Кузбассе будут получать или восстанавливать свои водительские права около 115 тыс. человек. Об этом: Новые справки для водителей обернутся серьёзными изменениями для наркологов

11:33 Главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов прокомментировал ажиотаж, возникший в связи с подорожанием справок, необходимых для получения водительских прав в России, а также успокоил алтайских автомобилистов, заявив, что до конца 2019 года права можно будет получить и по старым правилам. По заявлению Иванова, в Алтайском крае сумма обследования для желающих получить права на вождение автомобилем, составит примерно 4,5 тысячи рублей. Сейчас справка для водителей в наркодиспансере стоит 300 рублей, и уже образовались внушительные очереди. Читайте подробнее: Алтайских автомобилистов успокоили: до конца года справки не вздорожают

11:37 Автолюбители Бурятии присоединились сегодня к своеобразному всероссийскому «флешмобу» и выстроились с утра в огромных очередях к наркологу. В соцсетях появилось видео из поликлиники в Улан-Удэ, где люди заполонили не только коридоры медицинского учреждения, но и лестницы. Об этом: Огромные очереди выстроились в Бурятии за справкой от нарколога

11:43 В Госдуме понимают, что введение обязательного анализа крови для водителей обогатит определенных людей и компании. «Камеры приносят деньги одним, а тесты — другим принесут! Все же понятно…» — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в Facebook. Подробности в материале: Нилов: камеры приносят деньги одним, а анализы — другим

11:45 Очередь за справкой в поликлинике Улан-Удэ. instagram.com/anonim__03

11:54 Новые тесты, которые автомобилистам придется сдавать при замене водительского удостоверения, не только обойдутся в круглую сумму, но и заставят поволноваться даже непьющих людей, отмечает петербургский автоэксперт и правозащитник Александр Холодов. Читайте также: «Пьяные комиссии» потреплют нервы даже непьющим

11:55 В республиканском наркодиспансере Бурятии извинились за неудобства, связанные с получением справок для допуска к вождению автомобилей. В обращении говорится, что после получения приказа министерства здравоохранения России, администрация диспансера решила известить жителей об изменениях и «значительном повышении стоимости» через соцсети. «Данное решение было обусловлено низкой платежеспособностью большинства наших жителей. Думаю, что решение об извещении было правильным, и прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — отметил директор учреждения Андрей Михеев. Читайте подробнее: Низкая платёжеспособность: в наркодиспансере Бурятии извинились за очереди

12:05 В медцентрах Нижнего Новгорода в преддверии удорожания справок наркологов наблюдается аншлаг — все спешат оформить документ по старой цене. [[[quote-2]]]

12:06 В Красноярске, как и в других регионах России, стоимость оформления справки от нарколога для получения или обмена водительских прав вырастет в разы с 22 ноября. В местных массмедиа называется сумма в 5350 рублей. Дело в том, что водителям теперь придётся сдавать CDT-тест на злоупотребление алкоголем, а также анализы на наркотики. Читайте подробнее: Красноярцам справка от нарколога обойдётся в кругленькую сумму

12:16 «Это очередной побор с автомобилистов — с наиболее активной части населения, которая просто зарабатывает себе на жизнь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор петербургского автоклуба «А24» Денис Шубин о резком увеличении стоимости медицинских справок для получения или продления водительского удостоверения.

12:21 В Костромском наркодиспансере всю неделю стоят огромные очереди желающих получить справку от нарколога. В сутки специалисты принимают до 300 человек. Ожидается, что справки подорожают в 6 раз — с 550 до 3250 рублей. Читайте также: В Костроме выстроились огромные очереди за справками от наркологов

12:41 «Объём и стоимость обследования врачом психиатром-наркологом водителей транспортных средств до 31 декабря 2019 года меняться не будет», — сообщили в Новгородском областном наркологическом диспансере «Катарсис». Согласно прейскуранту, опубликованному на сайте диспансера, стоимость такого обследования в Великом Новгороде составляет 260 рублей. Читайте также: В Новгородской области справки от нарколога не подорожают до конца года

13:08 Жители Архангельска штурмуют психоневрологический диспансер — очередь из желающих получить справки до их подорожания насчитывает примерно 150 человек. Читайте также: Архангелогородцы начали занимать очередь в психдиспансер в 4 утра

13:13 Диспансер «Катарсис». Новгородская область. vk.com/katarsis53

13:17 В Курской области с 22 ноября стоимость медицинской комиссии для получения водительского удостоверения, в которую включён обязательный тест на наркотики, составит 653 рубля. Об этом сообщили представители областной наркологической больницы. До вступления в силу нового закона справка в Курской области стоила 130 рублей. Читайте также: В Курской области назвали новую стоимость справки от нарколога

13:32 Водители, которые хотят пройти медкомиссию для смены удостоверений по старой цене, штурмуют Курскую областную клиническую наркологическую больницу. Администрация учреждения опубликовала объявление, в котором попросила автовладельцев не приходить на медкомиссию, если срок действия их водительского удостоверения не истекает в ближайшее время. Местные СМИ предположили, что ажиотаж вызвали слухи о возможном подорожании справок от нарколога до нескольких тысяч рублей. Как уже сообщало ИА REGNUM, в областном наркологическом диспансере их опровергли: справки действительно подорожают, но их стоимость составит 653 рубля. Об этом: Напуганные водители штурмуют наркодиспансер в Курске

13:43 Областная клиническая наркологическая больница. Курск

14:20 В Калуге стоимость водительской справки не изменится до 15 декабря 2019 года, заявил главный врач наркологического диспансера Калужской области Игорь Горбачев. «Будут делать тесты на три наркотика, как и ранее, а стоимость справки останется прежней — 500 рублей. С 15 декабря 2019 года стоимость справки возрастет до 950 рублей. Наиболее дорогостоящий анализ в этой процедуре — на CDT, маркер хронической интоксикации, — его стоимость составляет три тысячи рублей. И вот тогда уже справка водителя будет стоить около четырех тысяч рублей», — рассказал Горбачев. Об этом: В Калуге стоимость справки от нарколога не изменится до 15 декабря

14:31 Стало известно о том, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

14:40 Президент России Владимир Путин поднял тему повышения цен на водительские справки в ходе поездки в одном из поездов, которые сегодня, 21 ноября, запустили в Москве на МЦД. «В десять раз, в десять! Чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда в стране 11 280 рублей, такую зарплату получают более 3 млн человек, есть работодатели, которые и меньше платят. А тут справка 5 тысяч: ползарплаты отдать?» — заявил Владимир Путин.

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14:44 Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов просят главу правительства РФ Дмитрия Медведева приостановить действие приказа Минздрава России об изменениях в правилах прохождения медосвидетельствования водителей и перересмотреть методику тестов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября. «Просим Вас дать поручение рассмотреть возможность приостановки действия данного приказа Минздрава России, а также провести комплексный анализ возможных негативных последствий вследствие в том числе несовершенства существующей методики лабораторных исследований на наличие ПАВ и содержание CDT», — говорится в тексте обращения. Об этом: Депутаты Госдумы просят Медведева пересмотреть наркотесты для водителей

14:52 Стоимость медицинской справки врача-нарколога для водителей в Брянске пока не изменится. Информация об этом появилась на официальном сайте Брянского областного наркологического диспансера. В учреждении заявили, что «стоимость и процедура медицинского осмотра врачом психиатром-наркологом для получения заключения об отсутствии противопоказаний к управлению ТС остаются прежними до 1 февраля 2020 года». Подробности в материале: «Не создавайте суеты»: в Брянске отложили повышение стоимости медсправки

14:53 Вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки, отложено. Такое решение приняло Министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщил заместитель главы федерального ведомства Олег Салагай. «С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — написал Салагай в своём Telegram-канале. Он добавил, что будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах. Читайте также: Минздрав РФ пока передумал вводить новые правила медосмотра для водителей

15:11 Наряду с ужесточением выдачи справок нарколога водителям необходимо ужесточить антикоррупционную составляющую. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указала кандидат биологических наук, психолог, психотерапевт Европейского реестра Екатерина Трофимова. «То, что ужесточаются правила выдачи справок, радует. Наряду с этими мерами я бы усилила антикоррупционные меры. Это необходимо для того, чтобы предупредить выдачу справок нелегальным путём», — отметила собеседница ИА REGNUM. Читайте подробнее: Необходимо исключить подмены наркотестов — психолог

15:25 Жители Ярославля считают, что волна негативной информации заставила Минздрав отложить действие приказа, вводящего новые исследования для получении справки нарколога-психиатра при выдаче и замене водительских прав. В социальных сетях люди пишут, что власти «испугались народного гнева». Звучат и слова недоумения — люди не понимают, зачем мерзли в ночных очередях и теряли рабочее время. Только в областном центре в дни ажиотажа наркологи принимали до полутора тысяч человек вместо обычных 100. Подробности в материале: Надо не откладывать подорожание справок нарколога, а отменять.

16:08 Речь Владимира Путина по поводу удорожания справок нарколога была эмоциональна: «чушь какая-то», «с дубу рухнули»…

16:10 [[[video-1]]] Тем временем очереди за справкой от нарколога во многих городах стоят до сих пор. Порядок медосмотра для водителей должны были изменить, стоимость справки — повысить в 10 раз. Мужики, Скворцова все отменила! Расходимся.

16:10 И надо сказать, что вопрос об удорожании справок нарколога для водительских удостоверений поднял перед президентом РФ мэр Москвы Сергей Собянин.

16:27 Инициатива повысить в разы справки для водителей абсурдна, заявил президент РФ Владимир Путин. Реагируя на инициативу поднять стоимость справок от нарколога и психиатра в рамках водительской комиссии, глава государства, узнавший обо всём из СМИ, назвал это следующим образом: «это чушь какая-то». Указав на то, что в России минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, причём за такие деньги работает более трёх миллионов жителей страны, Путин заявил: [[[quote-3]]]

Читайте подробнее: Путин о новых ценах на справки для водителей: «Ползарплаты отдать?»