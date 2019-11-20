Козельск, Калужская область, 20 ноября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области генеральный директор ООО «НПО Новая энергия» из города Козельска обвинён в сокрытии от уплаты налогов на сумму более 10 миллионов рублей, сообщили 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

По версии следствия, с октября 2017 по сентябрь 2018 года директор производил расчеты с контрагентами организации через счета другой фирмы, директором которой также был он. Таким способом от уплаты налогов была сокрыта крупная сумма.

В результате принятых в ходе расследования мер ущерб, причиненный бюджету совершенным преступлением, возмещён обвиняемым в полном объеме. Следствием проведены две экономические экспертизы, объем дела составил 18 томов. Материалы направлены для рассмотрения в суд.