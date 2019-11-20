Ярославль, 20 ноября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем с четвертой попытки может все-таки закупить станцию очистки фильтрата на деньги, выделенные правительством Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Канава с фильтратом ярославского полигона «Скоково»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деньги были выделены за размещение на полигоне мусора из Москвы в 2018 году. Трижды аукцион срывался. Участники закупки подавали жалобы на заказчика. Сейчас заявилась лишь одна организация. Это ООО «НефтеГазСервис» из Самары. Принято решение заключить с ним договор на поставку станции. Ее стоимость — 82,3 млн рублей при начальной максимальной цене в 82,7 млн.

«По итогам проведенной закупки заявка ООО «НефтеГазСервис» признана соответствующей установленным нормативным требованиям. В соответствии с действующим законодательством в течение 10 дней после окончания проведения торгов их результаты могут быть обжалованы в надзорном органе. 29 ноября предполагается заключение договора на поставку станции очистки фильтрата», — сообщил генеральный директор ОАО «Скоково» Константин Симонов.

Согласно договору, оборудование должны поставить в течение двух месяцев с момента его подписания. На монтаж, сборку и ввод оборудования в эксплуатацию отводится 20 дней.

Стоит отметить, что закупка станции фильтрата продолжается уже год. Первая закупка была размещена 28 ноября 2018 года с начальной стоимостью 81,1 млн рублей. Именно необходимость очистки фильтрата общественники и экологи называли главным условием модернизации полигона. По мнению ярославцев, опасная жидкость с полигона попадает в реку Нору, а оттуда — в Волгу выше городского водозабора.