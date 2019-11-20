Ярославский мусорный полигон близок к закупке станции очистки фильтрата
Ярославль, 20 ноября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем с четвертой попытки может все-таки закупить станцию очистки фильтрата на деньги, выделенные правительством Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, деньги были выделены за размещение на полигоне мусора из Москвы в 2018 году. Трижды аукцион срывался. Участники закупки подавали жалобы на заказчика. Сейчас заявилась лишь одна организация. Это ООО «НефтеГазСервис» из Самары. Принято решение заключить с ним договор на поставку станции. Ее стоимость — 82,3 млн рублей при начальной максимальной цене в 82,7 млн.
Согласно договору, оборудование должны поставить в течение двух месяцев с момента его подписания. На монтаж, сборку и ввод оборудования в эксплуатацию отводится 20 дней.
Стоит отметить, что закупка станции фильтрата продолжается уже год. Первая закупка была размещена 28 ноября 2018 года с начальной стоимостью 81,1 млн рублей. Именно необходимость очистки фильтрата общественники и экологи называли главным условием модернизации полигона. По мнению ярославцев, опасная жидкость с полигона попадает в реку Нору, а оттуда — в Волгу выше городского водозабора.