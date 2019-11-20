Москва, 20 ноября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Нецензурные слова болельщиков, обращённые к нападающему сборной России по футболу Артёму Дзюбе, попали в эфир Первого канала, который вёл трансляцию матча. Инцидент произошёл во время встречи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино.

Кирилл Венедиктов Артём Дзюба

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Нецензурные выкрики в адрес Дзюбы были слышны в первом тайме из гостевого сектора Олимпийского стадиона в Серрвалле. Уже в конце матча болельщики скандировали «Дзюба — лучший!» После игры капитан российской сборной сразу пошёл в раздевалку, не подойдя к трибуне российских болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, матч сборной России против Сан-Марино завершился разгромной победой российских футболистов. Счёт на табло 5:0.