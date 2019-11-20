В Госдуме 20 ноября парламентарии обсуждают «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов». Документ представляет глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В документе раскрываются цели и принципы проводимой Банком России денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, рассматриваются условия реализации и основные меры денежно-кредитной политики в 2019 году с обоснованием принятых решений по ключевой ставке. Документ включает в себя три варианта сценариев макроэкономического развития страны на период 2020—2022 годов и описание операционной процедуры денежно-кредитной политики по управлению ликвидностью в банковском секторе. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

11:06 Сегодня, 20 ноября, Госдума обсудит Основные направления денежно-кредитной политики России на 2020−2022 годы. Банк России рассматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики: базовый — как основной сценарий, на основе которого принимаются решения по денежно-кредитной политике, и дополнительные сценарии — с высокими ценами на нефть и рисковый сценарий. Читайте также: Госдума обсудит Основные направления денежно-кредитной политики

11:12 Депутат Госдумы Антон Гетта («Единая Россия») ожидает, что и далее ЦБ будет вести политику по смягчению денежно-кредитной политики в случае, если инфляция останется на уровне 4%. Об этом он заявил журналистам. Такая политика будет влиять на снижение расходов как граждан, так и бизнеса.

11:15 Государственная дума РФ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:20 Депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») сообщил журналистам, что фракция будет голосовать против документа ЦБ. «Наша фракция, как и год назад, проголосует против. Потому что, к сожалению, за год улучшений не произошло. Доходы граждан падают, экономика не растет, даже началось падение. При этом банковский сектор показывает рекордные прибыли, и мы считаем, что это ненормально», — заявил парламентарий.

11:30 Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) сообщил журналистам о провале денежно-кредитной политики. «ЦБ занят исключительно выведением активов из экономики РФ, перекачиваем этих активов в иностранные ценные бумаги, фактически стимулированием роста иностранной экономики. Можно сказать, что действия правительства и ЦБ направлены на замораживание, ограничение экономического роста РФ, что действия этих двух структур противоречат интересам РФ в целом как страны, и по большому счету должны быть приняты самые жесткие меры», — заявил он.

11:34 Перед ЦБ должна стоять задача роста экономики, а не сдерживание инфляции. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). «Сдерживание инфляции — то, что сегодня ЦБ пытается выдать за единственную цель своего существования, не является главной целью главного банка страны. Экономический рост — это та цель, которая ставится сегодня перед правительством, и должна стаять перед ЦБ РФ. Именно его действия, высокая ключевая ставка, не позволяющая развиваться реальному сектору экономики, несмотря на (минимальное) снижение, именно эти факторы сдерживают развитие экономики страны, хотя к этому есть все предпосылки, прежде всего, финансовые», — заявил парламентарий.

11:43 ЦБ опять ставит во главу своей задачи таргетирование инфляции, сегодня она меньше 4% и наверное о такой инфляции можно было мечтать пять лет назад, но мы констатируем еще снижение роста реального дохода населения в последние 4−5 лет. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР). «Связь между политикой ЦБ и ростом реальных доходов существует самая прямая. Мы оцениваем достижения в виде возможности купить на наши доходы то или иное количество продуктов… Визуально наши граждане будут говорить, что инфляция высокая, возможности слабые — так оценивание работу наше население», — указал он. «Не может борьба с инфляцией быть главным для работы в правительстве и ЦБ. На кладбище инфляция ноль… Мы должны оценивать действия ЦБ по иным показателям», — отметил депутат.

11:46 Алексей Куринный. duma.gov.ru

11:58 Денежно-кредитную политику Банка России разрабатывает и проводит ЦБ совместно с правительством, ее основной целью является защита и обеспечение устойчивости рубля через поддержание ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста.

12:03 Банк России традиционно предусматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики: базовый (основной сценарий, на основе которого принимаются решения по денежно-кредитной политике) и дополнительные — сценарий с высокими ценами на нефть и рисковый сценарий.

12:11 Базовый сценарий исходит из предпосылки о продолжении снижения темпов мирового экономического роста на среднесрочном прогнозном горизонте. По этому сценарию годовая инфляция предполагается в диапазоне 4−4,5% по итогам 2019 года. При этом предусмотрено ее сохранение вблизи 4% и в дальнейшем. Что касается роста российской экономики, то в 2019 году он прогнозируется на уровне 0,8−1,3% после 2,3% в 2018 году. При этом в 2020 году рост экономики должен ускориться до 1,5−2% ВВП, а в 2021—2022 годах — до 1,5−2,5% и 2−3% соответственно. В базовом сценарии цена на нефть в 2019 году составит $63 за баррель, она снизится до $55 за баррель в 2020 году и будет находиться на уровне $50 за баррель в 2021—2022 годах.

12:26 Банк России уточнил параметры рискового сценария, допустив рост инфляции в 2020 году до 7,0−8,0% с 4,0−4,5% в 2019 году и падение ВВП РФ в 2020 году на 1,5−2,0% после роста на 0,8−1,3% в 2019 году. Рисковый сценарий предполагает снижение мировых цен на нефть до $25 за баррель в 2020 году (в наиболее острой фазе кризиса — до $20 за баррель) за счет значительного сокращения спроса на энергоносители в мире и существенного ухудшения ожиданий относительно перспектив роста мировой экономики. В 2021—2022 годах дальнейшее закрепление мировых цен на нефть на низком уровне (около $30−35 за баррель) учитывает действие факторов со стороны предложения, в частности, ухудшение координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ при значительном росте добычи вне ОПЕК.

12:32 Инфляция. Дарья Антонова ИА REGNUM

12:33 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

12:33 Набиуллина начала доклад об основных параметрах денежно-кредитной политике в РФ на 2020−2022 годы с благодарностей депутатам за сотрудничество.

12:34 Набиуллина: Задержка бюджетных расходов сдержала экономический рост в стране.

12:35 Набиуллина: Низкая инфляция сегодня — один из ключевых факторов для бизнес-планирования.

12:35 ЦБ сохраняет цель по инфляции в 4% — Набиуллина.

12:35 Набиуллина: ЦБ дважды повышал ставку на 0,5 процентных пункта, чтобы скорее снизить показатель инфляции.

12:36 Набиуллина: Всплеск инфляции оказался небольшим — пик достиг в 5,3%, и сегодня показатель уже возвращается к 4%.

12:37 Набиуллина: Равномерность бюджетных расходов важна для достижения целей денежно-кредитной политики.

12:38 Набиуллина: Прогноз ЦБ показывает, что инфляция сохранится на уровне 4% в течение всех трех лет с 2020 до 2022 года, а экономический рост будет расти.

12:38 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует скромный рост экономики России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Экономический рост в этом (2019) году оказался скромнее ожиданий. Но сейчас экономика ускоряется, в третьем квартале она выросла на 0,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — заявила Набиуллина в Госдуме. Читайте также: Набиуллина: экономический рост оказался скромнее ожидаемого

12:40 Набиуллина: Внешние экономические условия не станут лучше, и наша задача — сделать так, чтобы они не влияли на экономику РФ.

12:40 Ключевая ставка ЦБ в 6,5% — самая низкая с середины 2014 года, заявила Набиуллина. Ее удалось достичь не за счет разгона инфляции, а за счет ее снижения

12:41 Набиуллина: Мы должны обеспечить устойчивость наших банков

12:42 Набиуллина: Мы проводили политику девалютизацию банковской системы. Расчеты в валюте снизились с 40% в 2015 году до 24,5% сегодня

12:43 Набиуллина: Мы находимся в лучшей форме ценовой и финансовой стабильности, что становится базой для необходимого ускорения экономического роста

12:44 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила отказ от отрицательных ставок на кредиты, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Мы периодически слышим предложения сделать ставки ниже, даже сделать их отрицательными, как в Европе, чтобы росло кредитование и ускорился экономический рост», — отметила глава ЦБ в Госдуме. Читайте также: Набиуллина объяснила отсутствие отрицательных ставок по кредитам

12:44 Эльвира Набиуллина. Иван Шилов ИА REGNUM

12:44 Набиуллина: Потребительское кредитование растет большими темпами, чем корпоративное. Особенно явно растет ипотека

12:44 Набиуллина: Нельзя перекладывать финансирование стройку на плечи граждан и не предоставлять им защиты, как это было раньше в долевом строительстве

12:46 Набиуллина: Страховые компании должны перечислить в Фонд защиты участников долевого строительства более 8 трлн рублей. Из них более 4 трлн рублей должна перечислить страховая компания «Респект»

12:46 Набиуллина: При эскроу-счетах гражданин не рискует собственными счетами

12:47 Безналичные платежи улучшают эффективность денежно-кредитной политики РФ — Набиуллина

12:47 Безналичные операции достигают 65%, наличными рассчитываются в 35% случаях — Набиуллина

12:48 Набиуллина: Карты платежной системы «МИР» активно распространяются по странам СНГ. Кроме того, их уже принимают в Турции и Вьетнаме

12:49 Набиуллина: Центробанк активно развивает систему быстрых платежей. Она пользуется популярностью, так как это не только удобно, но и тарифы на эквайринг ниже на 2−3%

12:50 Набиуллина: Тарифы на ОСАГО снизились на 3,7%, а в некоторых регионах — на 10%

12:50 Набиуллина: Нам надо скорее принимать закон о категоризации инвесторов, чтобы оградить граждан от рисковых услуг и вложения в рисковые инструменты

12:51 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о развитии безналичных операций, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Сейчас у нас 65% — это безналичные операции, 35% — наличные платежи», — сказала Набиуллина в Госдуме. Пять лет назад на безналичные платежи приходилось около 30% операций, добавила она. Читайте подробнее: Набиуллина рассказала о росте безналичных платежей

12:52 Набиуллина: Доля населенных пунктов, удовлетворенных доступностью финансовых услуг на Дальнем Востоке после проведения мер со стороны ЦБ увеличилась. Регулятор планирует продолжать такие меры — например, снятие наличных через кассы в магазинах

12:52 Эльвира Набиуллина благодарит депутатов за конструктивную и плодотворную работу и оканчивает выступление

12:54 Эльвира Набиуллина. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:54 Вячеслав Володин отмечает успехи Центробанка в области регулирования банковского сектора, но при этом обращает внимание Набиуллиной на несовершенство законодательства в области страховщиков и необходимость регулирования рынка страховщиков

12:58 Володин также обращает внимание Набиуллиной на то, что Госдума ранее критиковала пассивную позицию депутатов, которые входят в Национальный финансовый совет, и не исключает их ротации в случае необходимости

12:58 Володин предоставляет слово главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову

12:59 Аксаков начал выступление с того, что отметил, что проблема невыплат со стороны страховщиков будет обсуждена на ближайшем заседании Национального финансового совета, в который Аксаков также входит.

13:00 Действия ЦБ были предсказуемы и понятны, что позволило объективно видеть, куда движется денежно-кредитная политика страны — Аксаков.

13:00 Аксаков: Надо убрать позицию закона о том, что денежно-кредитная политика ЦБ зависит от цен на нефть.

13:01 Аксаков: Прогнозы Центробанк должны быть более согласованными с правительствами.

13:02 Аксаков: Центробанк поступил хитро в вопросе согласования своих прогнозов с правительством и использует слишком «большую вилку» в прогнозных значениях.

13:03 Центробанку следовало бы выступать за якорность кредитных ставок экономики — Аксаков.

13:04 ЦБ стоило бы публиковать прогнозы по изменению ключевой ставки, а также формулу, по которой происходят расчеты показателя — Аксаков.

13:04 Анатолий Аксаков. duma.gov.ru

13:05 Аксаков: Средств для вложений в экономику РФ сегодня достаточно — необходимо теперь работать над инструментами, в частности, в области регуляторной гильотины.

13:06 Серьезное влияние на скачки инфляции оказывает урожайность — в этом году она хорошая, но необходимы специнструменты, которые были бы направлены на сохранение этого урожая.

13:07 Аксаков не укладывается в отведенное ему время и заканчивает выступление.

13:07 Выступает глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

13:08 Макаров: Надо перестать угадывать показатель инфляции, а начать рассчитывать его.

13:09 Макаров говорит о неверности позиции о том, что доступность кредитов обеспечит экономический рост.

13:10 Макаров: Нам предлагают искусственными мерами ЦБ загнать деньги, лежащие на счетах граждан, в экономику РФ.

13:11 Андрей Макаров. duma.gov.ru

13:11 Макаров: Инструментами денежно-кредитной политики бесполезно добиваться вложения средств граждан в экономику — они просто заберут деньги из банков и переложат в стеклянные банки.

13:12 Макаров: Минэкономразвития снимает с себя ответственность в части обеспечения экономического развития и перекладывают ответственность на регионы и ЦБ.

13:13 Макаров: Я благодарен ЦБ за то, что он не ведет обсуждение важных вопросов в «Фейсбуке», как это принято сегодня.

13:16 Макаров: Меры денежно-кредитной политику не в состоянии обеспечить экономический рост, они в состоянии предотвратить экономическую катастрофу, которую ожидают все страны в преддверии нового экономического кризиса. РФ может сейчас чувствовать себя спокойно, но нельзя этим пользоваться.

13:17 Макаров заканчивает выступление. Слово предоставляется главе комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву (ЛДПР).

13:17 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме. Об этом: Набиуллина винит общую экономическую неопределенность

13:17 Жигарев: Отнесение политики ЦБ к «умеренно-жесткой» не уточняет критерии такой политики и вызывает вопросы.

13:18 Жигарев: ЦБ мог бы на ближайшие два-три года сохранить специальные инструменты, чтобы обеспечить развитие приоритетных направлений.

13:19 Жигарев вновь предложил перейти к мягкому регулированию валютного курса.

13:20 Жигарев: Для повышения экономического роста помимо структурных реформ необходимы также изменения в денежно-кредитной политике.

13:22 Жигарев: Состояние экономики РФ становится побочным фактором проводимой ЦБ политики. То есть сдерживание или стимулирование экономики РФ со стороны ЦБ становится реакцией на происходящее.

13:23 Жигарев отметил, что за пять лет председательства Набиуллиной в ЦБ регулятор многого достиг и очень изменился в лучшую сторону, и закончил выступление.

13:24 Володин: Пять лет в масштабах нашей страны это очень мало и высокие оценки работы Набиуллиной будут мотивировать ее работать так же результативно и дальше.

13:25 Меры денежно-кредитной политики достаточны для предотвращения экономической катастрофы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). «Если раньше действовали такие механизмы, как ВТО, действовало международное право, сегодня эти механизмы деформированы, а международное право просто сведено на нет, поэтому каждая страна будет выживать в одиночку», — заявил Макаров. Читайте также: В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе

13:27 Депутаты переходят к вопросам. Депутат фракции КПРФ Алексей Куринный уточняет отношение Набиуллиной к оценкам экспертам, которые говорят о том, что меры ЦБ тормозят экономический рост. Набиуллина: Экономический рост сдерживается не ставками, а более структурными вещами. В части курса — он рыночный и позволяет сбалансировать запросы разных компаний. Поэтому вся деятельность ЦБ направлена на обеспечение стабильных условий ДКП в стране.

13:27 [Сергей Жигарев. duma.gov.ru]

13:29 Депутат фракции ЛДПР Борис Пайкин интересуется мерами ЦБ по вопросу снижения минимальной ставки по ипотечным кредитам до 8% и менее. Набиуллина: Темпы роста ипотеки высокие и это нас радует. Мы внимательно следим за качеством ипотеки. Средняя ставка сегодня достигает 9,6%, и у нее есть потенциал для снижения — цель в 7−8% достижима

13:29 Набиуллина: Снижение инфляции до целевого показателя позволило снизить ставки по ипотеке и повысить количество граждан, обращающихся за ней.

13:32 Вопрос задает депутат фракции «Единая Россия» Евгений Шулепов. Его интересует, может ли ЦБ перейти к стимулирующей экономический рост денежно-кредитной политике. Набиуллина: Сейчас наша денежно-кредитная политика нейтральная. Раньше — в период активного снижения инфляции — была умеренно-жесткая, теперь же цель — поддержать инфляцию на низком уровне в течение долгого времени, чтобы обеспечить долгие кредиты, необходимые для экономического роста.

13:35 Депутат Олег Николаев («Справедливая Россия») уточняет, какие меры ЦБ предпринимает, чтобы банки при решении о кредите ориентировались на бизнес-модели? Набиуллина: Это то структурное изменение, которое нам необходимо — чтобы банк не работал как ломбард, который берет имущество в залог и не ждет от него роста инвестиций. Кроме того, мы запускаем проектное финансирование для всех инвестиционных проектов.

13:36 В Государственной думе. duma.gov.ru

13:37 Депутат Александр Кравец (КПРФ) обращает внимание Набиуллиной на проблему неравенства доходов. Набиуллина: Высокая инфляция — налог для бедных и в период таких показателей страдают бедные слои населения. Снижение инфляции способствует росту реальных доходов населения.

13:40 Депутат фракции ЛДПР Алексей Диденко уточняет меры ЦБ по обеспечению экономического роста и инвестиций в РФ. Набиуллина: Нам необходимо развитие длинных денег в стране. Речь идет об изменении работы страховых компаний негосударственных фондов, а также о развитии рынка облигаций и пенсионных накоплений.

13:42 Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Изотов спрашивает про меры ЦБ по сглаживанию инфляции в регионах, где показатель выше целевого. Набиуллина: ЦБ перед каждым прогнозом изучает данные по регионам. Чем меньше инфляция, тем меньше разброс значений по регионам. Нередко проблемы локальные, но ЦБ готов и дальше анализировать ситуацию и контролировать показатель в субъектах РФ.

13:45 Депутат фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин спрашивает у Набиуллиной, в чем необходимость дискредитировавшего себя института коллекторства в РФ. Набиуллина: Мы поддерживаем повышение наказание за недобросовестную работы коллекторов и ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Запрещать коллекторскую деятельность не стоит.

13:46 Володин обратил внимание депутатов на предложение Набиуллиной ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.

13:49 Владимир Володин. duma.gov.ru

13:50 Вопрос задает депутат фракции КПРФ Алексей Корниенко. Его интересует вопрос инвестиций — какие меры хочет предпринимать ЦБ для активизации инвестиционной активности. Набиуллина: Основным источником инвестиций, в основном, должны быть собственные средства граждан и компаний, а не кредиты. Мы работаем над тем, чтобы привлечь средства, лежащие сегодня на счетах, в экономику РФ.

13:52 В Госдуме намерены изучить вопрос об уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, такое поручение дал комитету Госдумы по безопасности спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания. «Давайте поручим комитету по безопасности и противодействию коррупции этот вопрос взять на контроль. Вы правы (обратился он к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной), что за незаконную коллекторскую деятельность необходимо привлекать к уголовной ответственность», — заявил Володин. Читайте также: В Госдуме обсудят уголовную ответственность для незаконных коллекторов

13:53 Вопрос задает депутат фракции ЛДПР Иван Пиляев. Он уточняет, не планирует ли ЦБ отказаться от бюджетного правила. Набиуллина: От бюджетного правила нельзя отказываться ни в коем случае — это ключевой инструмент для нас сегодня.

13:54 Набиуллина: Рост задолженности населения произошел из-за того, что не росли доходы, а не из-за того, что банки излишне кредитовали клиентов. Мы охлаждаем потребительское кредитования в связи с тем, чтобы избежать в будущем кредитных пузырей на финансовом рынке.

13:57 Володин обращает внимание на то, что в обсуждении основных параметров ДКП не участвуют молодые депутаты — в частности, Василий Власов (ЛДПР) подошел только к концу обсуждения.

13:59 Депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов предложил поднять средний возраст депутата Госдумы до 70 лет. Володин отметил, что если молодые депутаты не будут посещать пленарные заседания, то придется обсуждать вопрос.

14:01 Владимир Володин duma.gov.ru

14:01 Последний вопрос задает первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). Его интересует вопрос валютных кредитов и валютных ипотечников. Набиуллина: Мы работаем над решением вопроса, механизм создан и правительство уже выделило 250 млн рублей дополнительно.

14:02 Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в рамках выступления по ведению поднимает проблемы ОСАГО.

14:03 Депутаты переходят к выступлениям. Первой выступает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ).

14:09 Ганзя: Денежная политика РФ должна стать более мягкой, а в вопросе ключевой ставки РФ стоило бы ориентироваться на Китай, где показатель приближается в 4%.

14:12 Выступает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

14:13 В Государственной Думе duma.gov.ru

14:17 Катасонов предлагает ЦБ двигаться смелее в вопросе снижения ключевой ставки и снижать ее более активно. В случае если это приведет к негативным последствиям — решение можно отменить и вернуть показатель.

14:18 Катасонов отмечает, что все вопросы, которые фракция ЛДПР подняла в ходе обсуждения, были включены в заключение профильных комитетов Госдумы и заканчивает свое выступление.

14:21 Выступает депутат фракции «Единая Россия» Антон Гетта. Он отмечает, что депутаты ждут от ЦБ перехода к более мягкой денежно-кредитной политике, что обеспечит рост экономики и привлечение инвестиций в нее.

14:25 Гетта: Основные направления денежно-кредитной политики ЦБ на 2020−2022 годы заслуживает положительной оценки. Фракция «Единая Россия» поддержит принятие документа.

14:27 Выступает первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности. инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

14:29 Гартунг обращает внимание Набиуллиной на проблемы валютных ипотечников, которые не подпали под критерии госпомощи, и просит Набиуллину самостоятельно разобраться с некоторыми особыми случаями граждан, которые не отказываются платить, но просят справедливого отношения.

14:33 Гартунг предлагает поднимать размер страхового возмещения при лишении лицензии банка, чтобы граждане могли быть уверены в своих накоплениях.

14:34 Эльвира Набиуллина выступает с заключительным словом. Она благодарит депутатов за конструктивное обсуждение и за предложение совместной работы по регулированию страхового сектора.

14:35 Набиуллина: Слабые и недобросовестные компании в сфере страхования выведены с рынка.

14:37 Набиуллина: Рабочая группа стала эффективным инструментом — сейчас обсуждается вопрос приближения норм регулирования страхового сектора к правилам банковского. На Национальном финансовом совете вопрос будет обсужден в начале декабря

14:39 Набиуллина: Устойчивость национальной валюты — это низкая инфляция, которая необходима для ценовой стабильности. Это прописано в законе и необходимо для экономического роста.

14:40 Набиуллина: Мировой опыт показывает, что отрицательные ставки далеко не всегда ведут к росту кредитования.

14:43 Набиуллина благодарит депутатов за обсуждение и заканчивает выступление.

14:44 Володин предлагает создать рабочую группу с ЦБ, чтобы, в частности, обсудить вопрос о страховании вкладов малого и среднего бизнеса.

14:45 В Госдуме в декабре пройдут парламентские слушания, посвященные тарифам ОСАГО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «На декабрь намечены парламентские слушания, мы готовы там представить нашу позицию. Мы считаем, что надо двигаться дальше. Есть спорные вопросы, какие-то из них можно отложить», — сказала Набиуллина в Госдуме. Подробности в материале: Госдума в декабре на слушаниях обсудит индивидуализацию ОСАГО

14:46 С заключительным словом выступает Анатолий Аксаков. Он отмечает, что законопроект об увеличение размера страхового возмещения для граждан в определенных случаях. Аксаков просит правительство ускорить рассмотрение вопроса и обсудить вопрос того, чтобы дать закону обратную силу — с 2019 года.

14:48 Володин также предлагает ЦБ рассмотреть проблему, которую поднял Валерий Гартунг — в части поддержки валютных ипотечников ‑ и продумать дополнительную защиту прав вкладчиков.

14:50 Набиуллина: ЦБ намерен изучить вопрос, касающийся регулирования вопроса, касающегося валютных ипотечников — необходимо продумывать законодательные изменения для решения вопроса.

14:53 В Государственной думе duma.gov.ru

14:53 Гартунг, поднявший вопрос помощи валютным ипотечникам, отмечает, что в большинстве случаев проблема решена, осталось несколько семей, которые оказались в критической ситуации и на которые депутат просит ЦБ обратить внимание. Володин, в свою очередь, предложил поручить членам Национального финансового совета поднять этот вопрос.

14:54 ЦБ работает с регионами для приближения инфляции к среднему по стране уровню. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Когда мы говорим о 4% — это действительно средний по стране показатель. А по регионам ситуация различается. Мы с некоторых пор очень внимательно проводим региональный экономический анализ», — сказала Набиуллина. Подробности в материале: Набиуллина рассказала о работе с регионами по инфляции

14:55 Володин просит Набиуллину обратить внимание на работу Агентства по страхованию вкладов и, возможно, провести парламентские слушания. Набиуллина: Мы за решение вопроса, может быть, не стоит пока проводить большие слушания, а можно обсудить в рамках трех профильных комитетов Госдумы.

14:58 Володин отметил готовность Набиуллиной участвовать в дискуссиях по всем сложным и спорным вопросам. И обратил внимание депутатов на то, что ЦБ готов работать, а у депутатов накопилось много необсужденных вопросов, которые они не решали в самостоятельном порядке.

15:02 Госдума приняла к сведению Основные направления денежно-кредитной политики на 2020−2022 годы, документ представила депутатам глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. По базовому сценарию, регулятор предполагает, что инфляция сохранится в пределах целевого показателя и составит 4% в течение всех трех лет с 2020 по 2022 год включительно. Это позволит, в с том числе, снижать показатель ключевой ставки и далее, что, в свою очередь, приведет к снижению ставок по кредитам в экономике в целом. Читайте также: Госдума приняла к сведению Основные направления денежно-кредитной политики

15:02 Депутаты голосуют по вопросу Основных направлений денежно-кредитной политики на 2020−2022 годы.

15:03 За то, чтобы принять к сведению основные направления денежно-кредитной политике, проголосовали 360 депутатов, против — 16 депутатов. От голосования воздержались 3 депутата.

15:27 Пленарное заседание в государственной думе. 20.11.2019 . duma.gov.ru

15:36 Центробанк снизит прогноз по инфляции, если перед заседанием Совета директоров у регулятора будут объективные причины для этого, заявила журналистам глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Наш прогноз по инфляции — 3,2−3,7%. Если появятся объективные факторы, которые заставят пересмотреть этот прогноз, это возможно. Но этот вопрос будет рассматриваться в декабре на заседании Совета директоров», — заявила Набиуллина. Читайте также: ЦБ не исключает снижения прогноза по инфляции в декабре 2019 года