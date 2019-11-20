Ярославль, 20 ноября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. 500 работников сократило в 2019 году новое руководство автотранспортного предприятия «ПАТП-1», принадлежащего мэрии Ярославля. Об этом заявил заместитель директора «ПАТП-1» (и одновременно директор «Яргорэлектротранса») Сергей Завьялов на заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года директором предприятия был назначен Алексей Власенко, являвшийся учредителем и директором ряда коммерческих фирм из Москвы и Подмосковья. По словам Завьялова, менее чем за год новая команда провела существенную оптимизацию персонала.

«Когда люди ходят за 15−18 тыс рублей на работу для того, чтобы ничего не делать, такие работники нам не нужны. В «ПАТП-1», когда мы пришли год назад, было 1200 человек, сейчас 700. Предприятие минимизировалось и отлично работает», — рассказал на заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля Сергей Завьялов.

Завьялов, который недавно был назначен директор другого муниципального транспортного предприятия — «Яргорэлектротранса» — пообещал, что сокращения будут и там.

Стоит отметить, что никаких сообщений о массовых увольнениях в «ПАТП-1» в последний год не было.