Красноярск, 20 ноября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. В Красноярске установлен первый пролёт пешеходного моста через Николаевский проспект. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, 19-метровую конструкцию установили за два часа в ночь на 20 ноября. Общая длина моста составит более шестидесяти метров, а ширина — около трёх.

Сайт администрации города Красноярска admkrsk.ru Первый пролёт пешеходного моста установлен

Строительство перехода началось два месяца назад. Пока рабочие устанавливали опоры, на Красноярском металлургическом заводе собирали пролёты из алюминия. К слову, новый мост станет уже третьим алюминиевым мостом в городе.

«Согласно графику до конца года будет смонтирован оставшийся 43-метровый пролет через Николаевский проспект. Закончить строительство сооружения планируется в третьем квартале 2020 года», — добавили в мэрии.

Сайт администрации города Красноярска admkrsk.ru Завершение строительства планируется в третьем квартале 2020 года

Напомним, что мост строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из федерального бюджета было выделено 134 млн рублей.

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