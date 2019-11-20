Новосибирск, 20 ноября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В Новосибирске показали варианты оформления будущей станции метро «Спортивная», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МУП «УЗС ПТС» Вариант оформления станции «Спортивная» — стальной

Всего их шесть — они отличаются цветовой гаммой и материалами внутренней отделки.

Первый вариант — серый с голубым и охрой, второй — в коричневых тонах, третий — сине-голубой, четвёртый — серо-голубой с фото, пятый — стальной, шестой — стальной с плазмами.

Окончательный выбор должны будут сделать новосибирцы — в ходе онлайн-голосования.

Как пишут «Новосибирские новости», по своей конструкции станция «Спортивная» будет чем-то похожа на станцию «Речной вокзал» — боковые платформы и пути посередине. Галерея метромоста будет холодной, а перроны — тёплыми. Фасад запланирован в одном стиле с внешним видом новой ледовой арены, которая расположится напротив.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до конца 2019 года в Новосибирске будет построена базовая бетонная площадка под станцию метрополитена «Спортивная».