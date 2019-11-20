Троллейбусное депо переедет из центра Ярославля до 1 апреля
Ярославль, 20 ноября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Троллейбусное депо завершит переезд из центра Ярославля до 1 апреля. Об этом рассказал депутатам на заседании комиссии муниципалитета директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов.
Как сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов, вопрос с переездом уже решен. Депутаты обсуждали технические детали переезда.
Директор «ЯрГЭТа» Сергей Завьялов рассказал, что инвестор застройки территории депо должен заменить тяговую подстанцию. Подстанция останется на улице Городской вал.
Председатель муниципалитета Артур Ефремов спросил, когда проводилось последнее техническое обслуживание подстанции. Сергей Завьялов сказал, что не знает. Ефремов удивился.
Директор предприятия сообщил подробности переезда. 23 троллейбуса переедут в трамвайное депо на Ленинградском проспекте. Для этого будет построена контактная сеть для заезда троллейбусов в депо, приспособлено помещение для мойки и обслуживания троллейбусов, а также дорога. Депутаты удивились, как предприятие собирается делать дорогу зимой.
Еще 12 троллейбусов переедут в депо № 2 на улице Гагарина. При этом пока существует лишь «дорожная карта» переезда. Например, проекта реконструкции тяговой подстанции до сих пор нет. Нет и проекта выезда из депо, он еще только разрабатывается.
На заседании комиссии выступил бывший директор Ярославского трамвайно-троллейбусного управления Борис Сазонов. Планы переноса депо он назвал ошибкой и призвал депутатов подумать. Срок до 1 апреля он назвал нереальным.
«Как может допустить мэрия и мэр, чтобы продать такой участок за бесценок?», — спросил Борис Сазонов.
Но председатель муниципалитета Артур Ефремов дал понять, что обсуждать целесообразность переноса уже бессмысленно. Решение принято — вопрос лишь в технических деталях.
«К сожалению, воспоминания остались об этом депо, потому что его уже продали», — резюмировал председатель комиссии по экономике муниципалитета Константин Шлапак.