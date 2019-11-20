Ярославль, 20 ноября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Троллейбусное депо завершит переезд из центра Ярославля до 1 апреля. Об этом рассказал депутатам на заседании комиссии муниципалитета директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов.

City-yaroslavl.ru Троллейбусное депо

Как сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов, вопрос с переездом уже решен. Депутаты обсуждали технические детали переезда.

Директор «ЯрГЭТа» Сергей Завьялов рассказал, что инвестор застройки территории депо должен заменить тяговую подстанцию. Подстанция останется на улице Городской вал.

«Есть встроенная подстанция, это подстанции более 40−50 лет. Данная подстанция функционирует на последнем издыхании. Если она перестанет функционировать, весь наш общественный транспорт, электротранспорт будет парализован. Когда велись переговоры по переносу депо, с застройщиком решался вопрос в части закупки тяговой подстанции. Цена составляет от 80−90 млн, сейчас ведутся переговоры по поводу ее размещения. Изготовление — 4 месяца, размещение — еще 2 месяца», — рассказал директор «ЯрГЭТа» Сергей Завьялов.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов спросил, когда проводилось последнее техническое обслуживание подстанции. Сергей Завьялов сказал, что не знает. Ефремов удивился.

«Я в силу своей профессии предыдущей был связан с энергетическим хозяйством и понимаю, что Ростехнадзор контролирует сроки проведения регламентных работ. Если они не проведены, данная подстанция отключается от питания и никто не может ее завести. Когда мы говорим, что она может выйти из строя, это техногенная история. Она может выйти из строя: просто потухнуть обмотка, а может выйти из строя путем взрыва. А это уже другая история. Если мы об этом знаем и говорим, то вы как руководитель должны понимать ответственность за эти слова», — заявил Артур Ефремов.

Директор предприятия сообщил подробности переезда. 23 троллейбуса переедут в трамвайное депо на Ленинградском проспекте. Для этого будет построена контактная сеть для заезда троллейбусов в депо, приспособлено помещение для мойки и обслуживания троллейбусов, а также дорога. Депутаты удивились, как предприятие собирается делать дорогу зимой.

Еще 12 троллейбусов переедут в депо № 2 на улице Гагарина. При этом пока существует лишь «дорожная карта» переезда. Например, проекта реконструкции тяговой подстанции до сих пор нет. Нет и проекта выезда из депо, он еще только разрабатывается.

На заседании комиссии выступил бывший директор Ярославского трамвайно-троллейбусного управления Борис Сазонов. Планы переноса депо он назвал ошибкой и призвал депутатов подумать. Срок до 1 апреля он назвал нереальным.

«Как может допустить мэрия и мэр, чтобы продать такой участок за бесценок?», — спросил Борис Сазонов.

Но председатель муниципалитета Артур Ефремов дал понять, что обсуждать целесообразность переноса уже бессмысленно. Решение принято — вопрос лишь в технических деталях.

«К сожалению, воспоминания остались об этом депо, потому что его уже продали», — резюмировал председатель комиссии по экономике муниципалитета Константин Шлапак.