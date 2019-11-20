Жуковский район, Калужская область, 20 ноября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Конвейер проектов по пяти направлениям — молодежные медиа, творчество и искусство, патриотическое воспитание, карьерные устремления молодежи, здоровый образ жизни — включила в 2019 году программа молодежного образовательного форума «Новый формат», который проходит в Жуковском районе Калужской области, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства образования и науки.

Admoblkaluga.ru В Калужской области проходит молодёжный форум «Новый формат».

В 2019 году форум проводится девятый раз. Его работа проходит в специальной проектной лаборатории. Каждый заявленный проект получил экспертную оценку комиссии. Успешная защита и победа в рамках направления дает возможность претенденту на получение финансовой поддержки в размере 50 тыс. рублей. Однако основной целью форума является включение талантливой молодёжи в процесс решения актуальных социальных задач. В числе участников встречи — представители вузов, средних специальных учебных заведений, волонтеры, молодые педагоги, работающие по направлению Российского движения школьников, члены молодежного правительства области и молодёжного парламента, а также молодежной палаты Городской думы Калуги.

Форум «Новый формат» завершится 21 ноября. В этот день будут названы имена победителей и вручены денежные сертификаты авторам лучших молодежных инициатив. Кстати, итогами работы предыдущих форумов стало создание и развитие на территории региона десятки проектов: радиостанции, клубы, кружки, проекты, направленные на социализацию и развитие потенциала сотен молодых граждан региона.