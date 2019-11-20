Сараево, 20 ноября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Республики Турции одобряет соглашение, достигнутое членами Президиума Боснии и Герцеговины на заседании по принятию программы реформ БиГ.

МИД Турции Мелю Чавушоглу

Также МИД Турции отметил назначение Зорана Тегельти на пост председателя нового созыва Совета министров БиГ, пишет боснийское новостное агенство Dnevni avaz 19 ноября.

«Турция, придающая большое значение сохранению политического единства и территориальной целостности Боснии и Герцеговины и ее членству в евроатлантической интеграции, считает, что преодоление политического тупика в процессе формирования власти может способствовать миру и процветанию БиГ и всего региона», — заявили в Министерстве иностранных дел Турции.