Санкт-Петербург, 20 ноября, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Адвокат Александр Почуев, защищающий историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, не считает перспективной высказанную им ранее «мистическую» версию преступления, согласно которой Соколов действовал под влиянием «активной фазы луны за три дня до полнолуния».

Георгий Балаков ИА REGNUM Александр Почуев

Об этом Почуев заявил 20 ноября в интернете, отвечая на вопросы журналистов.

«Защита никогда не рассматривала подобные версии всерьёз, относя данные мысли к разряду мистики. Пока в деле очень много вопросов», — сказал адвокат, добавив, что «серьёзных надежд на эту версию у нас нет».

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Почуев не стал конкретизировать, какой линии будет придерживаться защита в деле Соколова. Отвечая на вопрос о том, на какое решение суда он рассчитывает, адвокат заявил: «Пока рано говорить об этом, дождёмся хотя бы окончания следствия».

Напомним, Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Он признаёт свою причастность к преступлению и сотрудничает со следствием. Соколов помещен в СИЗО на срок по 8 января 2020 года.

«Защита не согласна с общественным мнением об однозначной его виновности. И будет придерживаться такой позиции до тех пор пока не будет вынесен обвинительный приговор», — заявил адвокат Почуев.