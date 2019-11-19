Лондон, 19 ноября, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Лидер «Партии Brexit» Найджел Фарадж заявил, что британские выборы 12 декабря будут «скучными», и победу на них одержат консерваторы Бориса Джонсона, 19 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Единственное предсказание, которое я собираюсь сделать… Явка будет низкой. У Бориса будет самая большая партия. Вероятно, он получит небольшое большинство» , — заявил Фарадж на встрече со сторонниками в Питерборо.

Чтобы не было «скучно», Фарадж призвал сторонников «вдохновлять людей выйти и проголосовать за перемены».

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