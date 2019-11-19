Москва, 19 ноября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Московское управление ГИБДД обратилось к водителям с призывом быть внимательнее на дорогах из-за возможной гололедицы утром в среду, 20 ноября. Соответствующее сообщение опубликовано в микроблоге ведомства в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

«Сегодня ночью ожидается переход температуры до минусовых значений. Утром возможно образование гололедицы на дорогах», — говорится в сообщении.

В ГИБДД призвали водителей снижать скорость и не допускать резких перестроений, отметив, что аккуратное управление транспортным средством снизит риск попадания в ДТП.