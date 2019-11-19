Москва, 19 ноября, 2019, 19:49 — ИА Регнум. 20 ноября в московском музее-театре «Булгаковский дом» состоится творческий вечер писателя Михаила Любимова. Бывший разведчик и мастер шпионского детектива расскажет читателям о своем жизненном и творческом пути. Об этом сообщает Литературная газета.

Dmitry Rozhkov Михаил Любимов

Прежде чем посвятить себя писательскому ремеслу, Михаил Любимов в советские годы работал разведчиком. Особенности профессии неизбежно отразились на тематике его произведений — коронным жанром автора стал шпионский детектив. Наибольшую известность Любимову принесли романы «Жизнь и приключения Алекса Уилки, шпиона», «Выстрел», «Шпионы, которых я люблю и ненавижу» и др.

В ходе творческой встречи читатели смогут задать Михаилу Любимову любой интересующий вопрос и получить авторский автограф.