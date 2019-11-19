Киев, 19 ноября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года должен быть продолжен. Об этом Маас сказал сегодня, 19 ноября, на пресс-конференции в Киеве.

Gazprom.ru

Напомним, что 31 декабря завершается действующий российско-украинский контракт на транзит газа. До сих пор нет четкой ясности, будет ли продлен этот контракт или же будет заключен новый. Президент России Владимир Путин уже заявил, что есть реальный риск прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом Россия четко заявила, что готова продлить контракт или заключить новый, но при соблюдении ряда условий. Первое — это отказ от всех взаимных претензий «Газпрома» и «Нафтогаза», второе — отказ от антимонопольных претензий властей Украины к «Газпрому», третье — отзыв заявления Украины в Еврокомиссию о начале разбирательства против «Газпрома».

Маас в Киеве дежурно заявил, что Берлин выступает за то, чтобы после 2019 года транзит российского газа через Украину был сохранен.

«Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», — сказал Маас.

Стоит отметить, что германские власти и раньше говорили подобное.

При этом Маас напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее очень важная тема. Маас утверждает, что Путин дал на этот счет Меркель некоторые обещания.

Сейчас период реализации этих обещаний, отметил Маас. Глава германского МИД подчеркнул, что есть, конечно, еще много проблем, которые надо решить, но он оптимистичен и уверен, что всё сложится хорошо, и транзит российского газа через Украину будет сохранен.