Москва, 20 ноября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 20 ноября, Госдума обсудит Основные направления денежно-кредитной политики России на 2020−2022 годы, сообщает ИА REGNUM. Документ представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Банк России рассматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики: базовый — как основной сценарий, на основе которого принимаются решения по денежно-кредитной политике, и дополнительные сценарии — с высокими ценами на нефть и рисковый сценарий.

В базовом сценарии исходят из сохранения санкций против России, введённых в 2014—2019 годах, на всём прогнозном горизонте 2020−2022 годов. Согласно базовому прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2020 году составит 1,5−2%, в 2021 году — 1,5−2,5%, в 2022 году — 2−3%. Инфляция, по прогнозу Банка России, в 2020—2022 годах будет на уровне 4%.

Ранее профильные комитеты Госдумы по финрынку и по экономполитике рекомендовали нижней палате парламента принять к сведению документ ЦБ.

По мнению комитета Госдумы по экономической политике, российская экономика может одновременно столкнуться с рисками чрезмерного сжатия инфляции и высокой волатильности курса рубля, так как сохраняет зависимость макроэкономической динамики и финансовой устойчивости от экспорта энергоносителей.

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Депутаты комитета Госдумы по финрынку в проекте постановления по вопросам основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2020—2022 годы рекомендовал Центробанку объяснять свои действия более понятными для граждан словами.

Документ входит в «бюджетный пакет» законопроекта.