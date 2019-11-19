Киев, 19 ноября, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований Украины отказалось закрывать уголовное дело против бывшего президента страны, депутата Верховной рады Петра Порошенко. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщают «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам одного из адвокатов Порошенко, защита экс-президента просила ГБР закрыть одно из дел, которое связано с возможным неправомерным влиянием на проведение конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

Однако ГБР отказалось закрывать это дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне ГБР заявило, что попросит Генеральную прокуратуру Украины обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение экс-президента Порошенко к уголовной ответственности и снятие с него депутатской неприкосновенности.

Напомним, что бывший президент Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, которые были возбуждены против него после того, как он проиграл президентские выборы. Правда в 12 делах Порошенко проходит как свидетель, но его статус вполне может быть переквалифицирован.