Ярославль, 19 ноября, 2019, 18:18 — ИА Регнум. После подорожания проезда в общественном транспорте жители Ярославля стали чаще им пользоваться. Об этом на заседании комиссий муниципалитета сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Так, по данным мэрии, которые были представлены депутатам, «ПАТП-1» в сентябре при цене в 23 рубля перевезло 2 млн 37 тыс человек. После повышения стоимости до 28 рублей число пассажиров выросло до 2 млн 128 тыс человек. Рост пассажиропотока составил 4,4% больше.

Правда, произошло это за счет увеличения пробега, который вырос с 829 до 886 тыс километров. При этом число пассажиров на 1 километр пробега все же уменьшилось: с 2,46 до 2,4 пассажиров на километр.

Пассажиров «Яргорэлектротранса» тоже не испугало повышение стоимости. Вместо 1 млн 870 тыс пассажиров трамваи и троллейбусы перевезли 1 млн 964 тыс человек — на 5% больше. Пробег, по данным мэрии, вырос с 652 до 688 тыс километров.

При этом мэрия рапортует о росте выручки предприятий в октябре. Доходы «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранса» выросли примерно одинаково — на 10 млн рублей по каждому предприятию. Правда, основную часть роста составили выплаты из бюджетов в качестве компенсации транспортным предприятиям за перевозку льготников.

Правда, директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов, напротив, заявил о «потере пассажиров».

«Когда мы подняли тариф до 28 рублей, многие коммерческие перевозчики оставили прежнюю цену, а кто-то даже упал. Коммерческие перевозчики, которые работали по 23 и 26 рублей, часть наших пассажиров, что у нас, что у ПАТП-1, забрали. Мы проанализировали данную работу, мы в сентябре потеряли от 3 до 5 тыс пассажиров в день, в октябре — ото 3 до 2», — заявил директор АО «Яргорэлектротранс» Сергей Завьялов.

По словам Завьялова, коммерческие перевозчики сейчас поднимают цену, и это должно привести к росту доходов муниципальных предприятий общественного транспорта.

Так выросло количество пассажиров общественного транспорта после роста тарифа или упало? Этот вопрос так и остался без ответа.