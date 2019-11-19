Владивосток, 19 ноября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Поиски матери троих тигрят, снятых на видео, начали специалисты в Приморском крае. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Центра «Амурский тигр» в Instagram.

Dave Pape Амурский тигрёнок

На странице Центра в социальной сети выложено видео, снятое очевидцами, героями которого стали три амурских тигрёнка. Тигрята сидят на покрытой снегом лесной дороге и не сразу скрываются в лесу при приближении автомобиля.

Сообщается, что на место происшествия срочно выехали инспекторы охотнадзора. Специалисты будут искать следы присутствия матери тигрят. Если тигрица рядом, то тигрятам ничего не угрожает. Если же следов тигрицы обнаружено не будет, то тигрятам понадобится помощь, так как в таком возрасте они не смогут самостоятельно выжить в тайге.

Поиски матери тигрят начнутся утром 20 ноября. Специалисты поясняют, что тигрица никогда не оставляет тигрят надолго, поэтому есть надежда на её скорое возвращение к потомству.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном сивуче, который попал на видео при краже рыбы в рыболовецком колхозе на Камчатке.