Тамбов, 19 ноября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Тамбове планируют открыть центр цифрового образования детей «IT-куб», на создание которого в 2020 году предусмотрено 16 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Регион выиграл конкурсный отбор, который проводило Министерство просвещения РФ.

Tambov.gov.ru Подписание соглашения о взаимодействии по созданию Центра цифрового образования детей

«IT-куб» — это инновационная образовательная площадка, где школьники смогут осваивать востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными и даже создавать виртуальную реальность. Его создание в Тамбове стало возможным по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Центр цифрового образования детей будет располагаться на первом и втором этажах информационно-выставочного центра ПАО «Пигмент». Соглашение о взаимодействии по этому вопросу подписали сегодня начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова и генеральный директор ООО «Управляющая компания «КРАТА» Андрей Утробин.

«Тема очень актуальная для современного школьника, для будущего специалиста, в какой бы отрасли он ни трудился. И по поручению главы администрации области Александра Валерьевича Никитина мы приступаем к реализации этого проекта уже в 2020 году», — отметила начальник регионального управления образования и науки Татьяна Котельникова.

В 2020 году на создание Центра цифрового образования «IT-куб» в Тамбове выделено около 16 млн рублей. Размер субсидии из федерального бюджета составит почти 13 млн рублей. Из бюджета Тамбовской области добавят 265 тыс. рублей. Из внебюджетных источников — 2,6 млн рублей.

В структуру будущего «IT-куба» войдут шесть обязательных функциональных зон-кубов по определенным образовательным направлениям: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Системное администрирование», «Основы программирования на Java», «Цифровая гигиена и работа с большими данными».

«Проект очень ресурсоемкий. И мы благодарны предприятию «Пигмент», которое взяло обязательства по созданию необходимой развивающей среды. Для центра будет приобретено уникальное компьютерное оборудование», — подчеркнула Татьяна Котельникова.

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам на базе центра обеспечит раннее выявление учащихся, имеющих способности в области программирования, вовлечение их в конкурсное и олимпиадное движение, успешное продвижение по профессиональной траектории. Помимо этого, будущий «IT-куб» станет ресурсным центром развития цифрового образования, благодаря которому школьники из удаленных районов области будут знакомиться с инновационной, практико-ориентированной деятельностью в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга.

Отметим, что по итогам конкурсного отбора федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» министерство просвещения РФ поддержало создание к 2022 году трёх центров цифрового образования «IT-куб» в Тамбовской области.