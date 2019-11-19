Севастополь, 19 ноября, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Крымское подразделение морской военной полиции проведёт учения по борьбе с диверсантами. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщил Интерфакс.

Mil.ru Морской диверсант

«В одной из Севастопольских бухт пройдут специальные учения с новым сформированным подразделением — морской военной полицией по отражению нападения условной диверсионной группы», — уточнили в министерстве.

Подразделения морской военной полиции оснащены быстроходными лодками БЛ-80, штатными огневыми средствами и оружием нелетального действия, а также комплектами наплечной, нарукавной и наколенной защиты. В учении будут задействованы БТР-80, военные грузовики КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь», большой десантный корабль и порядка 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины, которая планировала серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе. Во время их задержания погиб сотрудник ФСБ.

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